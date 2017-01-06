加拿大12月新增职位 5.4万，失业率 6.9%

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根据加拿大统计局星期五（1月6日）发布的报告，2016年12月加拿大的失业率为 6.9%，比11月的 6.8% 略有上升。

报告说，2016年12月，加拿大增加了81,000个全职工作，但同时少了 27,000个兼职职位，净增 就业机会 54,000个，但由于找工作的人增加，使失业率略升，不过，新数据扭转了几个月来全职职位减少、兼职职位增加的趋势。

星期五出来的数据好于经济学家的预期，根据彭博社（ Bloomberg）的一个调查，经济学家们原预测12月加拿大会减少2500个工作职位。

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© Statistics Canada/CP

另外，统计局的数据还显示，2016年全年，加拿大总共增加了21.4万个就业机会。

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统计局说，2016 年是加拿大自 2012年以来创造就业机会最多的一年，新数据对加拿大的劳动力市场来说是好消息，加拿大一直在努力摆脱油价暴跌带来的打击。

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（RCI with CBC）

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