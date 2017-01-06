和收音机说再见：挪威将率先淘汰全国所有调频广播

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下个星期，挪威将成为全世界第一个关闭调频（FM）广播的国家。尽管民调显示大部分国民持反对态度，挪威议会上个月还是通过了这项划时代的决议。1月11日起，挪威将从北部城市博德开始逐步关闭全国的调频广播。

路透社报道说，根据上个月的一项民调，只有17%的挪威人支持关闭调频广播。66%的人反对，余下的人没有明确立场。

反对者认为，关闭调频广播将造成许多挪威家庭在发生紧急情况时听不到警告，尤其是挪威全国各地的道路上还有两百万辆没有数字音频广播（DAB）接收设备的汽车在行驶。

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而支持者的理由是，数字广播的音质更清晰。更重要的是，数字广播用相同的成本开通的频道是调频广播的八倍。目前实行的数字和调频并行的政策分散了资金。

按照计划，挪威全国的调频广播将在今年年底全部关闭。英国、瑞典和丹麦等国家在密切关注实行这项政策的后果。瑞典计划从2020年起实施同类政策。英国计划在数字广播收听率达到50%时开始评估关闭调频广播的可行性。英国数字广播发言人表示，这个目标可能在2017年底时达到。

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（RCI with Thomson Reuters）

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