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无处不在的APP：方便你的生活，也方便刺探你的隐私行踪

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 6 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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现代人的生活越来越离不开APP。从健身、社交，到游戏、购物，加拿大人平均每人的手机上有18个APP。它们提供了极大的方便，但与此同时，用一位网络安全专家的话来说，它充当间谍工具也完全称职。

有些信息是必须提供的，例如在手机上使用Facebook的某些功能需要提供定位.但是在那份许多人不耐烦细看就签字的使用合同里，列出的一些隐私信息其实公司没有必要知道。但是这些信息是可以拿去卖钱的。

实验：“我的星座”APP

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APP设计者们到底可以掌握多少个人隐私？加拿大人的警惕性有多高（或者有多低）？CBC的《市场天地》节目组的记者进行了一次实验。他们请专家做了一个名叫“我的星座”的APP，并拟了一份长长的使用合同。

Stefan Wermuth/Reuters

Stefan Wermuth/Reuters

在手机上下载APP的大部分人只是稍微浏览一下合同就点了“我接受”。节目组从此可以掌握他们的居住地点，通讯录，来电目录，短信，相册等信息，甚至可以在使用者不知道的情况下打开手机上的麦克风和摄像头，监视他的行踪和言行。

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参与测试的人发现，通过这款APP可以获取的信息比他们想象的多。他们对手机麦克风和摄像头可以被偷偷打开这一点最感震惊。一个名叫沙巴兹的参加者说，他感觉自己被侵犯了。早知道他应该读一读合同里那些条款。另一个名叫杰森的参加者认为，政府应该制定更严格的法规来保护消费者。

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为保护隐私，节目组没有公开沙巴兹和杰森的姓。实验结束后，通过“我的星座”APP收集到的所有信息都被销毁了。

但是真正的APP公司会把这些信息视为财富

一些公司用APP收集超过需要的个人信息是为了把它们出售给第三方，例如广告公司或保险公司。APP安全专家多明格.盖拉说，对广告公司来说，不仅知道你的名字和你的消费习惯，还知道你的住处，这是很值钱的信息。

以他的经验，通常那些可以免费下载的APP其实并不是真的免费。下载者用他们的个人信息付了费。

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加拿大隐私专员丹尼尔.泰里安说，按照加拿大现行有关法律，他只能对违反隐私法的公司提出警告。美国和欧洲的法律更为严格。美国联邦贸易委员会曾对违规公司开出高达80万美元的罚款。欧洲国家的法律也要求APP公司公开用户私人信息的去处。

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如何保护自己？

许多APP用户其实不在意自己的某些个人信息被收集。但是安全专家建议说，至少你要了解你“出让”的信息都有哪些。其他建议还包括：

  • 选择苹果（Apple’s iTunes）和谷歌（Google’s Play）这类正规公司的APP；
  • 在安装时小心选择设定；
  • 不用的时候关掉wi-fi和蓝牙、GPS等功能；
  • 定期清除多时不用的APP；
  • 尽量不要使用公共wi-fi ；
  • 不要点击可疑链接。

关于APP与个人隐私的《市场天地》（Marketplace）节目将于星期五（16日）加东时间晚上8点播出。

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