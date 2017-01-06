美国弗罗里达州一机场发生枪击，5死8伤

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星期五下午当地时间1点，美国弗罗里达州的劳德代尔堡国际机场发生枪击事件，到目前为止有5人丧生，8人受伤。机场安全人员在一分钟内击中枪手。目前他已被逮捕。

关于枪手的身份，目前的报道互相冲突且无法证实。先是一名当地官员对美联社透露枪手是乘坐加航班机到达机场的，但后来又有别的报道说，他是在阿拉斯加登机，飞越加拿大来到弗罗里达的。

同一名官员说，枪手把武器放在托运行李里，拿到行李后去卫生间装了子弹，在2号航站楼的行李区向人群开枪。

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目前整个机场已经关闭。大批警察到达，调查正在进行。目前尚不清楚枪手的动机。加拿大外交部表示对枪击事件密切关注，并要求当地的加拿大人在发生紧急情况时与迈阿密的加拿大总领事馆联系。

（RCI with CP）

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