鲁塞尔连续10年在自家后院建冰球场

鲁塞尔连续10年在自家后院建冰球场
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真是爱冰球：年年在自家后院建冰球场

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 7 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在冰天雪地、冬天漫长的加拿大，滑雪、滑冰、打冰球是不少加拿大人喜爱的冬季体育运动。但喜爱到每年冬天在自己家的后院里修建冰球场可不是随便什么人就能做到的。

为建冰球场鲁塞尔买房子时不求房子大但要后院大

为建冰球场鲁塞尔买房子时不求房子大但要后院大 © Grant Linton/CBC

铁杆发烧友

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加拿大多伦多市郊区奥克维尔市居民鲁塞尔.加纳Russell Gunner就称得上是位爱冰球爱到骨子里的铁杆发烧友。

加拿大广播公司报道说，鲁塞尔到今年冬天已经是连续第10个冬天在自己家的后院建起冰球场，而且这还不是鲁塞尔的发明，他父亲在鲁塞尔小的时候就已经开始在自己的后院修建冰球场。

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在鲁塞尔自己成家立业购买住宅时，他在奥克维尔市找房子时特意选了一个后院特别大的独立房买了下来，为的就是在冬天可以建个冰球场。

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鲁塞尔的两个儿子简直就是在冰球场上长大的

鲁塞尔的两个儿子简直就是在冰球场上长大的 © Grant Linton/CBC

孩子们在冰球场长大

鲁塞尔说，孩子们要玩冰球就得从小的时候开始，小孩子喜欢玩、不怕摔，还有什么比冬天在户外打冰球更好的冬天娱乐活动吗？

鲁塞尔的两个男孩一个13岁、另一个16岁，他们简直是在自家后院冰球场上长大的孩子。他们几乎是每天晚上都在后院和朋友们一起打冰球，在周末则是白天也玩冰球；每次打冰球一玩就是几个小时。

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鲁塞尔在自家后院建冰球场既是为自己的孩子打冰球、也是为他自己玩冰球，冰球是他冬天最喜欢的运动。

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鲁塞尔需要一个周末的时间建起冰球场的护栏

鲁塞尔需要一个周末的时间建起冰球场的护栏 © Grant Linton/CBC

打理冰球场不易

不过，建设和维护冰球场是一个耗费时间、精力和金钱的事情。

鲁塞尔家后院的冰球场有50英尺长、30英尺宽。不说别的，每年光是把冰球场的围栏搭建起来就要花费鲁塞尔整个周末的时间。然后蓄水结冰又要分几天进行，总共要至少40个小时的时间才能形成可以滑冰的冰层。每年蓄水结冰和养冰的水费至少要120加元。

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鲁塞尔说他在冬天每天最关注的就是天气预报，要知道第二天会不会下雪，下多大的雪，因为对户外冰场来说最主要的威胁是积雪，覆盖在冰层上的积雪让冰层软化

每次一下雪，鲁塞尔不是着急去清除自己车道上的积雪，而是先去清除冰球场上的积雪；只有在他把冰球场上的积雪清除干净后，他才会去清除车道上的积雪。

来自心底的喜悦

鲁塞尔说，虽然每年要花费这么多时间和精力打理冰球场，但看到自己的孩子和孩子的朋友们不是躺在地下室的沙发上玩游戏机，而是活跃在冰场上打冰球，他那喜悦和满意的心情是难以用言语来形容的。

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