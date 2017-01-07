内容平台Medium商业部门裁员。放弃广告渠道、寻求内容价值

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新年一过，社交出版平台Medium的CEO，Twitter联合创始人埃文·威廉姆斯（Evan Williams）在博客中发表长文表示将裁撤负责内容商业化和广告收入的部门50个工作岗位，并关闭在华盛顿特区和纽约的办公室。

Medium这个以发布高质量内容为己任的数字社交出版平台，在一开始就希望走一条和初浅内容泛滥的大众社交平台相反的道路。威廉姆斯希望高水平的作者和高品质的内容能够拔高并带动网络上的整体内容水准。

Medium在以往的3轮融资里一共获得了1.32亿美元的资金，投资方包括 Spark Capital、安德森-霍洛维茨和 Greylock。

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不满旧内容广告商业模式

威廉姆斯在博客中表示，以内容数量和读者数来看，从 2015 年至 2016 年，Medium 的增长率达到 300%。

即使如此，威廉姆斯表示2016年开始的以广告为主的商业化方向背离了他们在2012年开始Medium时的初衷。

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“我们2012年开始Medium的时候，我们的远见颇具野心：为媒体和网络建立和定义一个新的媒体模式。我们看到的问题是，驱动内容创造和传播的原始动力不是作为一个整体服务内容消费者、内容生产者和社会。”

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2012年的威廉姆斯写道：“现今的系统造成了大量的错误信息…产生了生产更多更廉价内容的动力 – 深度、原创和质量被遗弃。无论是对内容消费者还是生产者都不满意。它不可持续，我们需要一个新模式。”

到了2016年，Medium已经成功吸引了大量深度文章和高质量作者进驻，同时也开始了商业化的实践。

但对以广告为主的旧商业化模式威廉姆斯显然相当不满意。他说，广告体现不了高质量内容的真正价值。

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高质量内容如何获得高质量价值

“我们优质内容的目的是为了点亮和赋能内容消费者，而不是为了抓住消费者短短几秒钟的注意力。”

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威廉姆斯提到了要采用更大胆的方法来解决高端内容商业化的问题。这个更大胆的方法是什么呢？威廉姆斯没有进一步剧透。

内容付费？

Medium是否会采用和国内媒体类似的“为优质内容付费”的方式？

当然以社交和网络的方式来看待这种新“内容付费”，付月费、年费的方式不再管用。新“内容付费”应该为人，为具体作者付费。中西都一样，高端内容走的是一条社交化内容服务的道路。

除此之外，或许Medium还有什么惊人的妙招？我们这些苦哈哈做内容人都得焚香沐浴、静待佳音。

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