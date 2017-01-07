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新报告：加拿大走向数十年的财政赤字

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 7 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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去年12月下旬，贾斯汀·特鲁多的政府悄没声地公布了一些数字，这些数字勾画出加拿大财政的苍凉前景：有可能持续数十年的财政赤字。

加拿大广播公司转载加通社 Andy Blatchford 的报道说，在圣诞节前两天，加拿大财政部的网站上公布了一份分析报告，报告预测，除非政策出现变化，联邦政府正在走向年年财政赤字，这种状况至少要持续到 2050-51年。

而到了 2050-51年度，联邦政府的债务有可能攀升到1.55万亿加元，为目前水平的两倍多。

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预测联邦赤字在2035达到顶峰

该报告预测，联邦政府的赤字呈曲线上升，在 2035-36年达到顶峰，然后开始下落：2025 – 26年的赤字为 250亿加元，2030 – 31年为 364亿，2035 – 36年达到 388亿加元，2040 – 41年为339亿，2045-46年为216亿加元，2050-51年赤字22亿加元。

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在 2055-56年，渥太华将有 265亿加元的财政盈余。

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自由党曾经承诺2019年财政平衡

在2015年大选期间， 自由党说，将在上台后的头几年，在基础设施项目上花费数十亿美元，以改善低迷的经济，但承诺在 2019-20财政年度实现财政平衡。

加拿大财政部长r Bill Morneau , November 2, 2016. © PC/Adrian Wyld

去年11月，财政部长比尔·莫尔诺（Bill Morneau）的经济和财政状况预测，今年将有 251亿加元的赤字，之后逐年下降，2021 – 22年的财政赤字将为146亿美元。

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现在，财政部网站上突然公布的上述预测，立即受到反对党的强烈抨击，保守党称自由党在财政上不负责任。

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保守党的财务影子部长杰拉德·德尔特尔（Gerard Deltell）说，2015年，特鲁多承诺要透明、开放，并承诺在2019年恢复财政平衡，现在贾斯汀·特鲁德上任才一年多，赤字运作的年头已经远到不能再远的地步了。

人口老龄化的挑战

加拿大财政部的这份报告还谈到婴儿潮一代人逐渐退休将给加拿大经济带来的挑战。

报告说，劳动力人口将不断缩小，生产率减弱，与老年福利有关的支出上升，加拿大在历史上将第一次出现 65岁以上的人多于15岁以下者的情况。

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（RCI with CBC）

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