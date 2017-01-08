周末网络广播（2017年1月8日）

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本周报道精选

加拿大公司总裁不到半天挣工人一年的钱（方华）

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加拿大广播公司记者Jacqueline Hansen报道说，加拿大薪金最高的高管群体的平均工资水平在2014年到2015年期间上升了7%，达到950万加元。

非政府研究组织加拿大政策选项研究中心Canadian Centre for Policy Alternatives星期二发表的研究报告显示，根据在加拿大多伦多股票交易所挂牌的249个公司的总裁薪酬资料，加拿大收入最高的前百名公司总裁包括年薪、奖金、股票分配在内的总收入在2015年平均是950万加元。

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加拿大到底有多少岁？这要看你怎么算（赵黎）

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进入2017年，加拿大也就进入了150岁的生日庆祝。蒙特利尔市也在庆祝自己的 ’大生日”。不过，蒙特利尔市可比加拿大要“老”，蒙特利尔的维多利亚堡 （Fort Ville-Marie ）是在1642年建立的，今年，蒙特利尔庆祝自己的375岁生日。

实际上，加拿大到底有多大？这要看你是怎么算的。许多原住民认为，加拿大建立在被“偷来”的土地上，因为这片土地的原始主人是土著民族，他们已经在这里有数千年了。

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加拿大年轻人面临的三大挑战是什么（方华）

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常言说“前人栽树、后人乘凉”，但对于加拿大年轻人来说，他们觉得乘凉的事情都让父辈人享受了，什么工作铁饭碗啦、什么丰厚的公司退休金啦、什么人人都买得起住房啦，这些事情到了他们这一代怎么就都不见了呢？

对于现在的年轻人来说，他们可能不得不迫使自己习惯从一个短期工作换到下一个短期工作，因为长期稳定的工作正在消失；住的地方也是经常换，因为买不起房子所以要租房住；可能要过了70岁才能停止工作，因为没有足够的退休储蓄。

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北方好莱坞：多伦多希望强化电影产业的形象（赵黎）

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进入2017，加拿大多伦多市的电影行业雄心勃勃，希望进一步提升自己作为“北方好莱坞”的形象。多伦多的电影、电视和数字媒体委员会 （The Toronto Film, Television & Digital Media Board ）本周提出了一个议案，希望能在互联网电影数据库（ Internet Movie Database ，IMDb）上建立一个多伦多的专属页面，多伦多经济发展委员会正在对这一提议进行辩论。

本周时事图集

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