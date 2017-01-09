看好2017 加拿大经济的5个原因

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然新上台的特鲁多自由党政府在2016年初推出了政府赤字开支刺激经济发展的联邦预算，但2016年加拿大的经济仍然是原地踏步、乏善可陈；许多专家对2017年加拿大的经济发展也没有抱太大的期望。

加拿大广播公司记者Pete Evans报道说，其实2017年加拿大的经济表现可能会比许多人想象的要好，并列出了5个原因。

首先是就业市场在改善

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然不少加拿大人仍然苦于找不到工作，但统计数字显示2016年后5个月中加拿大就业市场增加了20万个就业岗位，其中仅12月份就增加了5万个就业岗位。

虽然这些新创造的就业岗位大部分是非全职工作，但越来越多的加拿大经济专家呼吁加拿大人把非全职工作作为常态，过去那种一辈子只在一个单位干的情况只会越来越少。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

专家们认为，加拿大就业岗位的增加和工资水平的提高，意味着加拿大的就业市场在好转。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

油价回升会带动加拿大经济发展 © Jeff McIntosh/Canadian Press

第二是油价在回升

加拿大的货币加元被称为石油货币、加拿大的经济与世界市场石油价格的走向有明显的相关关系；2015年和2016年世界市场石油价格的低迷解释了加拿大经济一蹶不振的问题。

2016年石油价格在每桶略低于30美元的水平触底后开始稳步回升，在去年12月份加快了回升步伐，仅在12月份这一个月的时间里油价就上升了10美元，稳定在每桶50美元以上的价位。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

专家们认为，如果沙特阿拉伯为首的欧佩克石油输出国组织成员国能够信守其减产协议，则石油价格在2017年就有望继续回升，从而让加拿大油砂矿行业受益。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

第三是加元回升

加元对美元的汇率可能已渡过最困难的阶段 © Mark Blinch/Reuters

虽然加拿大广播公司过去报道了一些专家预测加元在2017年会下跌到70美分、甚至是65美分的消息，但现在至少有一位专家公开表示，上述这些预测过于悲观。

位于华沙的Dom Maklerski外汇经纪人公司的首席经济学家Konrad Bialas是以对外汇行情预测准确知名的专家；他认为加元汇率最低的日子已经过去，虽然2017年初加元走势仍然会有一些动荡，但到下半年加元对美元的汇率会在一加元换0.75美元的水平徘徊。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Konrad Bialas认为，在特朗普作为美国总统上台执政后，人们对他会撕毁北美自由贸易协议的担心会渐渐平息，这会促进加元币值的稳定。

第四是外贸改善

加拿大统计局的数字显示，加拿大在2016年11月份出现了5亿多元的外贸盈余，这是加拿大经济两年来第一次出现外贸出超。

让经济专家们高兴的是，这次贸易盈余是能源产品、钾肥、菜籽油、民航工业等范围广泛行业出口增加的结果，显示了出口行业全面性的改善。

第五是股市会破纪录

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大多伦多股票市场TSX综合指数已经非常接近2014年9月份创下的15,685点的历史最高纪录，专家们认为创造新的历史记录是指日可待的事情。

股票市场指数最然不是衡量经济发展的最好指标，但股票市场破纪录式的表现会让投资者振奋、从而带动更多的投资热情。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada