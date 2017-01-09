加拿大经济在2017年的表现可能会好于预期

加拿大经济在2017年的表现可能会好于预期
Photo Credit: Reuters

看好2017 加拿大经济的5个原因

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 9 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然新上台的特鲁多自由党政府在2016年初推出了政府赤字开支刺激经济发展的联邦预算，但2016年加拿大的经济仍然是原地踏步、乏善可陈；许多专家对2017年加拿大的经济发展也没有抱太大的期望。

加拿大广播公司记者Pete Evans报道说，其实2017年加拿大的经济表现可能会比许多人想象的要好，并列出了5个原因。

首先是就业市场在改善

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然不少加拿大人仍然苦于找不到工作，但统计数字显示2016年后5个月中加拿大就业市场增加了20万个就业岗位，其中仅12月份就增加了5万个就业岗位。

虽然这些新创造的就业岗位大部分是非全职工作，但越来越多的加拿大经济专家呼吁加拿大人把非全职工作作为常态，过去那种一辈子只在一个单位干的情况只会越来越少。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

专家们认为，加拿大就业岗位的增加和工资水平的提高，意味着加拿大的就业市场在好转。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
油价回升会带动加拿大经济发展

油价回升会带动加拿大经济发展 © Jeff McIntosh/Canadian Press

第二是油价在回升

加拿大的货币加元被称为石油货币、加拿大的经济与世界市场石油价格的走向有明显的相关关系；2015年和2016年世界市场石油价格的低迷解释了加拿大经济一蹶不振的问题。

2016年石油价格在每桶略低于30美元的水平触底后开始稳步回升，在去年12月份加快了回升步伐，仅在12月份这一个月的时间里油价就上升了10美元，稳定在每桶50美元以上的价位。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

专家们认为，如果沙特阿拉伯为首的欧佩克石油输出国组织成员国能够信守其减产协议，则石油价格在2017年就有望继续回升，从而让加拿大油砂矿行业受益。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

第三是加元回升

加元对美元的汇率可能已渡过最困难的阶段

加元对美元的汇率可能已渡过最困难的阶段 © Mark Blinch/Reuters

虽然加拿大广播公司过去报道了一些专家预测加元在2017年会下跌到70美分、甚至是65美分的消息，但现在至少有一位专家公开表示，上述这些预测过于悲观。

位于华沙的Dom Maklerski外汇经纪人公司的首席经济学家Konrad Bialas是以对外汇行情预测准确知名的专家；他认为加元汇率最低的日子已经过去，虽然2017年初加元走势仍然会有一些动荡，但到下半年加元对美元的汇率会在一加元换0.75美元的水平徘徊。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Konrad Bialas认为，在特朗普作为美国总统上台执政后，人们对他会撕毁北美自由贸易协议的担心会渐渐平息，这会促进加元币值的稳定。

收听

第四是外贸改善

加拿大统计局的数字显示，加拿大在2016年11月份出现了5亿多元的外贸盈余，这是加拿大经济两年来第一次出现外贸出超。

让经济专家们高兴的是，这次贸易盈余是能源产品、钾肥、菜籽油、民航工业等范围广泛行业出口增加的结果，显示了出口行业全面性的改善。

第五是股市会破纪录

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大多伦多股票市场TSX综合指数已经非常接近2014年9月份创下的15,685点的历史最高纪录，专家们认为创造新的历史记录是指日可待的事情。

股票市场指数最然不是衡量经济发展的最好指标，但股票市场破纪录式的表现会让投资者振奋、从而带动更多的投资热情。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
移民与难民徒步越境: 新数字显示前来加拿大马尼托巴省的难民飙升社会车顶上雪太多：温尼伯一男子 “顶雪” 驾驶被罚 $240国际、艺术与娱乐“最可爱的加拿大人”高斯林，梅姨和特朗普：本届金球奖刷屏经济看好2017 加拿大经济的5个原因社会严重缺法官：渥太华民事诉讼排不上号环境北极海域也会有地震、而且近6级社会周末网络广播（2017年1月8日）政治、经济新报告：加拿大走向数十年的财政赤字体育真是爱冰球：年年在自家后院建冰球场因特网、政治、科技内容平台Medium商业部门裁员。放弃广告渠道、寻求内容价值

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Nadeau-Dubois et Aussant lancent leur initiative politique non partisaneBlackBerry cessera de fabriquer ses téléphonesCinq trucs post-débat pour TrumpQuand des produits « bios » ne sont pas vraiment biosInondé de demandes, Québec coupe le robinet du Fonds pour l'eauVol MH17 de Malaysia Airlines : le missile venait d'un village prorusseLes chauffeurs de taxi transportent leur colère à l'Assemblée nationaleDes journaux demandent l'aide de Québec pour assurer le virage numériqueL'ex-président israélien et Nobel de la paix, Shimon Peres est mortRetour sur la vie de Shimon Peres en cinq dates
'They raped us, they killed our men': Former ISIS slaves recover from horrors faced in captivity Toronto prepares for potential epidemic of fentanyl overdosesSunwing pilot's 'misunderstanding' caused bomb scare near Toronto's Pearson airportTrump policy by tweet leaves auto show participants guessing: Don PittisThis year, we'll probably need a little space from our smartphonesHow the NDP leadership race will unfold in 2017'They made me sick': B.C. woman who contracted hepatitis C through tainted blood denied costly cureMeryl Streep's Trump broadside tops memorable Golden Globes momentsFrench police arrest 16 people in Kim Kardashian robbery investigationRon MacLean apologizes to postal workers after Hockey Night in Canada remark