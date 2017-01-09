严重缺法官：渥太华民事诉讼排不上号

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由于联邦政府迟迟不认命法官填补空缺的法官岗位，再加上一些省政府不为法院系统提供所需要的拨款，加拿大不少城市的法庭“案满为患”。

加拿大广播公司记者Judy Trinh报道说，渥太华市专营医患纠纷官司的律师Andrea Gironesi在2015年好不容易才把自己客户的诉讼开庭日期排在2017年2月份，但在圣诞节前却接到通知，其二月份的开庭日期因为没有法官已经被取消。

Andrea Gironesi律师说她两年来为了准备这个法庭诉讼已经花了几百个小时的时间，随时都可以上庭为自己的客户争取权益，却因为没有庭审法官不得不无限期的等待。

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2016年上半年，加拿大最高法院裁决说，重大刑事案件从提起公诉到法庭审结的时间不得超过30个月。

专家们认为，加拿大最高法院的这个裁决、再加上法官的严重短缺，就导致了法院在案件排队时不得不优先考虑刑事案件的情况。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 渥太华律师Obagi抱怨民事案件等待时间太长 © CBC News

渥太华律师Joseph Obagi说，如果一个需要陪审团、庭审时间会超过2个星期的民事诉讼案件所有案牍工作已经准备就绪，则该民事案件开庭的日期最早也要在2019年2月；他从事律师工作20年来还从来没有见过这么旷日持久的等待时间。

加拿大目前有43个联邦法官的职位空缺，在二月底之前还会有12位联邦法官退休。

加拿大许多律师认为，在知道已经有众多法官职位空缺、并知道其他法官退休日期的情况下，联邦政府迟迟不认命法官，这是不负责任的事情。

RCI with CBC

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