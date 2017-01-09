北极海域也会有地震、而且近6级

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星期日早上加拿大努纳吾特特区靠近北纬75度线的海域发生了5.8级地震。

Resolute是渔猎为生的因纽特人的一个居民点 © Earthquakes Canada

加拿大广播公司报道说，这次地震发生在中部时间星期日早晨5点47分，震中在Resolute居民点南部89公里的海域，震源深度19公里。

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美国地震中心最开始测算的地震强度是里氏震级6.4级，后来下调到5.8级。专家们不认为这次地震会造成生命财产的损失。

Resolute有居民2百，基本上是渔猎为生的因纽特人。

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Resolute由于接近北极，一年中有几个月没有黑夜、有几个月没有白天；现在正处于一天24小时不见太阳的日子。

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