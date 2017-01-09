Photo Credit: Ron Boileau / CBC

徒步越境: 新数字显示前来加拿大马尼托巴省的难民飙升

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 9 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司 CBC报道说，自 2013年以来，在马尼托巴省紧靠美国边境的小镇 Emerson 一带，非法进入加拿大的难民人数几乎是年年翻一倍。

加拿大边境服务局（Canada Border Services Agency） 提供给 CBC的新数字显示，2013年马尼托巴省有 68个非法入境的难民，2014年136人，2015年 340人，2016 年截至到 12月8日，该省已有 410人非法入境。

去年10月和11月是人数最多的两个月，每个月都有 66人非法越境。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

边境局说，从2013年到现在，已经在马尼托巴省与美国交界处总共抓到 954名非法入境的人。

徒步跋涉穿越边境

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
加拿大马尼托巴省与美国接壤处的边界标 © Ron Boileau / CBC

边境服务局说，这些人没有签证或其他身份证件，他们都是徒步长途跋涉，穿过田野和道路，从 Emerson 附近进入马尼托巴，一旦越过边境，他们就可以向加拿大提出难民申请。

边境局还说，其中的许多人原籍是索马里。

圣诞节前两男子差点被冻死

加拿大边境服务局公布上述数字，正值两名加纳男子在圣诞节前步行越境加拿大，差点被冻死的消息引起了社会注意之际。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

去年圣诞节前一天，两名男子从美国徒步走进了马尼托巴省，他们想去温尼伯市，但中途迷了路，最后是一名卡车司机发现了他们，致电911，把他们送进医院接受紧急护理，两个人全有冻伤。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Emerson的警察道格·约翰斯顿 （Doug Johnston）说，当地的消防部门经常接到电话，报告有刚刚走进加拿大的难民需要医务护理。

他说，上个星期我们至少接到了两三个这样的电话，如果这种情况持续下去，早晚会有人被冻死在什么地方，因为现在的气温常常在 -25C，而且大雪一直没到人的腰部。

“我到加拿大了吗”？

霍华德·弗里森（Howard Friesen）是马尼托巴省的一个农民，他回忆了两年前一个难民来到他家的情景。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

弗里森说，当时我在家里，看到田野远处有个影子在晃动，我以为是一只鹿，但这个影子越走越近，原来是一个满身泥土的男人。

“他问我的第一句话就是：我是到了加拿大吗？ 而且连着问了三四次”。

弗里森说，这个男子是索马里人，他让这名男子进了家，冲了淋浴，吃了早餐。

他说， “这个男子一下子吃了6个鸡蛋和6块烤面包，看样子是饿极了，他已经走了很远的路”。

“当难民不是选择”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Ali Saeed © CBC

温尼伯的居民阿里·萨伊德 （Ali Saeed）也是这样一位难民，他的原籍是埃塞俄比亚。

他说，自己曾经在埃萨俄比亚和索马里受到监禁和折磨 ， 1984年，他长途跋涉，从美国走进了加拿大，最终定居温尼伯市。

他说，人们常常误以为难民来加拿大是为了免费搭“顺风车”，但难民们是冒着生命危险来到这里的，成为难民并不是出于个人选择，而是因为无路可走。

律师：特朗普上台可能让更多难民涌入加拿大

温尼伯市的移民律师巴适尔·克汗（Bashir Khan）表示，随着唐纳德·特朗普 （Donald Trump ）入主白宫，预计将会有更多的难民步行越境来马尼托巴省。

收听

(RCI with Austin Grabish/CBC)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
国际、经济防患于未然：加拿大总理特鲁多派高官和特朗普心腹接触经济央行调查：大多数加拿大公司看好 2017移民与难民徒步越境: 新数字显示前来加拿大马尼托巴省的难民飙升社会车顶上雪太多：温尼伯一男子 “顶雪” 驾驶被罚 $240国际、艺术与娱乐“最可爱的加拿大人”高斯林，梅姨和特朗普：本届金球奖刷屏经济看好2017 加拿大经济的5个原因社会严重缺法官：渥太华民事诉讼排不上号环境北极海域也会有地震、而且近6级社会周末网络广播（2017年1月8日）政治、经济新报告：加拿大走向数十年的财政赤字

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Justin Trudeau annoncera un remaniement de son Cabinet mardiLe retour des djihadistes, le cauchemar européen de 2017Opération charme du Canada avant l’arrivée au pouvoir de Donald TrumpHollywood écorche Donald Trump lors des Golden GlobesFiat Chrysler n'exclut pas de cesser de produire au Mexique40 % des médecins résidents au Québec disent avoir été intimidésCoupable du meurtre de sa conjointe, Juan Palma porte le verdict en appelUn meurtrier albertain sur un site de rencontre pour prisonniersOttawa et l'Ontario appuient financièrement HondaLa vague de froid en Europe fait près de 40 morts
'They raped us, they killed our men': Former ISIS slaves recover from horrors faced in captivity Toronto prepares for potential epidemic of fentanyl overdosesSunwing pilot's 'misunderstanding' caused bomb scare near Toronto's Pearson airportTrump policy by tweet leaves auto show participants guessing: Don PittisThis year, we'll probably need a little space from our smartphonesHow the NDP leadership race will unfold in 2017'They made me sick': B.C. woman who contracted hepatitis C through tainted blood denied costly cureMeryl Streep's Trump broadside tops memorable Golden Globes momentsFrench police arrest 16 people in Kim Kardashian robbery investigationRon MacLean apologizes to postal workers after Hockey Night in Canada remark