徒步越境: 新数字显示前来加拿大马尼托巴省的难民飙升

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加拿大广播公司 CBC报道说，自 2013年以来，在马尼托巴省紧靠美国边境的小镇 Emerson 一带，非法进入加拿大的难民人数几乎是年年翻一倍。

加拿大边境服务局（Canada Border Services Agency） 提供给 CBC的新数字显示，2013年马尼托巴省有 68个非法入境的难民，2014年136人，2015年 340人，2016 年截至到 12月8日，该省已有 410人非法入境。

去年10月和11月是人数最多的两个月，每个月都有 66人非法越境。

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边境局说，从2013年到现在，已经在马尼托巴省与美国交界处总共抓到 954名非法入境的人。

徒步跋涉穿越边境

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 加拿大马尼托巴省与美国接壤处的边界标 © Ron Boileau / CBC

边境服务局说，这些人没有签证或其他身份证件，他们都是徒步长途跋涉，穿过田野和道路，从 Emerson 附近进入马尼托巴，一旦越过边境，他们就可以向加拿大提出难民申请。

边境局还说，其中的许多人原籍是索马里。

圣诞节前两男子差点被冻死

加拿大边境服务局公布上述数字，正值两名加纳男子在圣诞节前步行越境加拿大，差点被冻死的消息引起了社会注意之际。

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去年圣诞节前一天，两名男子从美国徒步走进了马尼托巴省，他们想去温尼伯市，但中途迷了路，最后是一名卡车司机发现了他们，致电911，把他们送进医院接受紧急护理，两个人全有冻伤。

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Emerson的警察道格·约翰斯顿 （Doug Johnston）说，当地的消防部门经常接到电话，报告有刚刚走进加拿大的难民需要医务护理。

他说，上个星期我们至少接到了两三个这样的电话，如果这种情况持续下去，早晚会有人被冻死在什么地方，因为现在的气温常常在 -25C，而且大雪一直没到人的腰部。

“我到加拿大了吗”？

霍华德·弗里森（Howard Friesen）是马尼托巴省的一个农民，他回忆了两年前一个难民来到他家的情景。

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弗里森说，当时我在家里，看到田野远处有个影子在晃动，我以为是一只鹿，但这个影子越走越近，原来是一个满身泥土的男人。

“他问我的第一句话就是：我是到了加拿大吗？ 而且连着问了三四次”。

弗里森说，这个男子是索马里人，他让这名男子进了家，冲了淋浴，吃了早餐。

他说， “这个男子一下子吃了6个鸡蛋和6块烤面包，看样子是饿极了，他已经走了很远的路”。

“当难民不是选择”

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Ali Saeed © CBC

温尼伯的居民阿里·萨伊德 （Ali Saeed）也是这样一位难民，他的原籍是埃塞俄比亚。

他说，自己曾经在埃萨俄比亚和索马里受到监禁和折磨 ， 1984年，他长途跋涉，从美国走进了加拿大，最终定居温尼伯市。

他说，人们常常误以为难民来加拿大是为了免费搭“顺风车”，但难民们是冒着生命危险来到这里的，成为难民并不是出于个人选择，而是因为无路可走。

律师：特朗普上台可能让更多难民涌入加拿大

温尼伯市的移民律师巴适尔·克汗（Bashir Khan）表示，随着唐纳德·特朗普 （Donald Trump ）入主白宫，预计将会有更多的难民步行越境来马尼托巴省。

(RCI with Austin Grabish/CBC)

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