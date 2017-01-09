“最可爱的加拿大人”高斯林，梅姨和特朗普：本届金球奖刷屏

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被华人影迷亲切地称为“高司令”的加拿大籍演员瑞恩.高斯林（Ryan Gosling）获得金球奖的音乐/戏剧片最佳男主角。他主演的《爱乐之城》是本届金球奖的最大赢家，获得包括最佳导演，最佳编剧，最佳男女主角，最佳音乐/喜剧片等七个奖项。

《爱乐之城》（La La Land）是本届金球奖的最大赢家。 © Courtoisie du TIFF

高斯林的名字也出现在终身成就奖得主梅丽尔.斯特里普的获奖感言中：“像所有最可爱的人一样，瑞恩.高斯林是加拿大人。”她一连列举了好几个好莱坞外国演员：出生在意大利的艾米.亚当斯，出生在耶路撒冷的娜塔莉.波特曼等等，并问道：“他们的出生证呢？”她还说，好莱坞充满了外来者和外国人。把他们都赶走的话，大家就只有足球和武术可看了。

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了解美国当选总统特朗普关于外国移民的言论的人都明白斯特里普的话锋指向何处。但是星期一早上被媒体广泛报道的是斯特里普接下来的话。她不指名地批评特朗普有一次模仿一位残障记者的行为，说自己至今不能把那一幕从脑海中驱除。她认为，一个身居高位的人利用自己的优势羞辱他人，其影响会渗透进每个人的生活。“无礼导致无礼，暴力引发暴力。”

斯特里普还呼吁电影界同仁支持媒体和保护记者委员会。她说，美国的开国先贤之所以把新闻自由写进宪法，是因为我们需要坚持原则的媒体监督权力。

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特朗普立刻用推特还击，说斯特里普是好莱坞最被高估的演员之一，是希拉里.克林顿的走狗，并否认自己嘲笑过残障记者。

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相关链接：斯特里普的获奖感言

（RCI with CBC）

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