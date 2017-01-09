车顶上雪太多：温尼伯一男子 “顶雪” 驾驶被罚 $240

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大温尼伯市的一名男子因开车时车顶上的雪太多而吃了一张近 240 加元的罚单。

Jonathan McCullough 说，上个星期五，当他被警车 “拦截” 到路边时，花了好一会儿功夫才明白过来到底是怎么回事。

他说，“当时我摇下车窗，警察问我车顶上为什么有这么多的雪，我完全蒙了，不明白他为什么要问这个问题“。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

结果，因为车顶上有大约 7-10厘米的雪，他吃了一张 237.50 加元的罚单。

Jonathan McCullough 表示，自己了解法律要求汽车上不能有不安全的“负载”，但从不知道这条规定居然也适用于雪。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“常识”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

对此，温尼伯警察局的 Rob Carver 解释说，法律规定，由车辆运输的”货物“ 必须“被包住、盖住或固定住，确保证其不能从车上掉下来或摇晃，但该法律没有明确提到“雪”。

他说，“这条法律适用于车辆上的任何不属于车体的东西，以防其突然掉下或甩出去，对后边的人造成危险”。

Jonathan McCullough 认为，很多人不了解这一要求，应该对公众进行更多的教育。

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada