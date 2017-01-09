央行调查：大多数加拿大公司看好 2017

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根据加拿大央行星期一（1月9日）公布的一个季度调查，大多数加拿大公司预计 2017年美国经济将有更强劲增长，从而使加拿大受益。

调查发现，尽管在出口方面许多加拿大公司对美国可能采取的新保护主义措施有所忧虑，但公司企业对特朗普承诺采取的政策，如加强基础设施、增加军事支出等，普遍持乐观态度。

总体而言，加拿大的公司预计未来12个月中销售额将会出现较快增长。

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上述调查还发现，公司企业对2017年有更强的投资意向，尤其在加拿大的中部和东部地区，另外，大多数公司都计划在未来一年招聘更多的员工。

针对央行的调查结果，TD 银行的经济学家 Brian DePratto 表示，现在公司企业对未来要乐观得多。

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（RCI with CBC，CP）

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