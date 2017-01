防患于未然：加拿大总理特鲁多派高官和特朗普心腹接触

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

尽管加拿大目前似乎还不在美国当选总统特朗普的打击目标的名单上,但是为了防患于未然,加拿大政府已经派出要员和特朗普的心腹私下进行接触。肩负这项重任的人当中包括总理办公室主任凯蒂.泰尔福特和秘书长杰拉德.巴茨。他们是特鲁多手下的两员干将,曾为特鲁多去年大选获胜发挥关键作用。

他们的任务是在特朗普宣誓就职前和他的执政班子建立起尽可能多的联系渠道,并弄清特朗普对加美贸易以及北美自由贸易协定的态度。另一个帮忙搭桥牵线的是加拿大驻美大使大卫.迈克诺顿。据《环球邮报》记者Robert Fife和Sean Silcoff报道,他们三人已经与特朗普的女婿库什纳、高级顾问班农以及新成立的白宫全国贸易委员会主席纳瓦罗见过面。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 负责接触特朗普班子的加拿大官员之一巴茨。 © PC / Sean Kilpatrick

加拿大在“特朗普世界”中的位置

他们接触的人还包括州一级政府的高官和州议员。 CBC议会事务记者埃文.戴尔说,到目前为止,加拿大还没有成为特朗普或他周围的人的攻击目标。但是如果他决心要和墨西哥过不去,执意推翻北美自由贸易协定,同处北美大陆的加拿大也会遭殃。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

前加拿大总理马尔罗尼是特鲁多在加美关系上非常倚重的人之一。他对特朗普的印象很好,认为后者明白加美双边关系的重要性,不会和加拿大开战。另一位加拿大政府官员说,特朗普班子目前眼里看到的最大问题是中国抢走了美国制造业的工作。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

悲观的预测:北美自由贸易协定可能在特朗普手下终结

但特朗普不是自由贸易的支持者。约克大学法学院教授古斯.范哈滕认为, 加拿大政府应该做好两手准备:如果北美自由贸易协定不复存在,加美1989年自由贸易协定受到威胁,或者美国在世贸组织中的参与发生变化,我们应该有应变计划。

前加拿大贸易谈判代表戈登.里奇没有这么悲观,但也认为特鲁多的贸易团队面临挑战。他说,如果真的重开北美自由贸易协定的谈判,改动的可不是一星半点。他对加拿大政府的建议和一些危机处理专家对汽车公司的建议差不多,放低身段,让特朗普面子上好看。

加美商会主席玛丽斯科特.格林伍德也认为特朗普对贸易的看法会让加拿大政府面临艰巨的谈判。但是她似乎并不认为低头就能解决问题。“在贸易政策上,有行动必有反应。如果加拿大觉得自己受到不公平的对待,就必须挺起腰板维护自己的利益。”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

(RCI with CBC and Globe and Mail)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada