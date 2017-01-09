外长换将？加拿大总理特鲁多将宣布改组内阁

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加拿大总理特鲁多将于1月10日星期二宣布内阁改组。据加拿大广播公司记者Louis Blouin获得的消息，现任财政部议会秘书弗朗索瓦-菲利普.尚帕涅（François-Philippe Champagne）将升任新职位。

加通社则报道说，这次内阁改组涉及的部长达6位之多，其中最重要的改变是迪翁（Stéphane Dion）不再担任外交部长，改由现任国际贸易部长弗里兰德（Chrystia Freelan）执掌外交部。

其他被涉及的部长还包括就业部长米海楚克（MaryAnn Mihychuk ），妇女地位部长哈吉杜（Patty Hajdu）和民主机构部长蒙赛福（Maryam Monsef ）。蒙赛福在选举改革的问题上引起了一些不满。

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（RCI with Radio-Canada and CP）

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