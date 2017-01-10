特鲁多内阁洗牌，原移民部长将出任加拿大驻中国大使

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在唐纳德·特朗普 （Donald Trump）即将宣誓就职、成为美国总统的前夕，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）宣布对其内阁进行调整。

星期二（1月10日），加拿大广播公司 CBC 报道说，最引人注目的是两个重要部长职位的人选变动，自由党的两名“老将”将不再从政。

一个是外交部长，原外交部长迪翁（Stéphane Dion）将离开政坛，担任外交官职务，原国际贸易部长弗里兰德（Chrystia Freeland）将出任加拿大的新外交部长。

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另一个是移民部长，原移民部长麦卡伦（John McCallum ）也将离开政坛，他将被任命为加拿大驻中国大使。

加拿大的新移民、难民和公民部长将由自由党在安大略省的议员 Ahmed Hussen 出任，Ahmed Hussen 出生在索马里，16岁时以难民身份来到加拿大，之后成为律师，热衷政治。

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CBC 报道说，联邦政府将在今天晚些时候公布内阁的其他人选变动，但目前已确认的变动还包括：

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François-Philippe Champagne 将出任加拿大国际贸易部长；

Patty Hajdu 将从妇女地位部长调任为劳工部长；

Maryam Monsef 将从民主制度事务部长调任为妇女地位部长。

弗里兰德（Chrystia Freeland）和特鲁多 © Chris Wattie/Reuters

（RCI with CBC）

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