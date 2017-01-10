大雪导致多伦多皮尔逊机场取消 15%的航班

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加拿大广播公司报道说，星期二（1月10日）上午，由于大雪，多伦多皮尔逊机场 （Pearson airport）取消了超过15%的出发和抵达航班，而被推迟的航班则更多。

这些航班的变动导致蒙特利尔机场、渥太华机场以及美国东北部许多机场的航班安排都受到影响。

今天，大多伦多机场管理局强烈建议，乘客们在前往皮尔逊机场前要核对自己航班的信息。

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另外，在多伦多市中心的 Billy Bishop 机场，加拿大航空公司和波特航空公司（Porter）的航班也有延误和取消。

加拿大环境部报告说，预计星期二多伦多地区将降雪10厘米。

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公路安全

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与此同时，加拿大环境部警告说，大多伦多地区的路况将十分艰难，在安大略省西南部和多伦多，大雪将在中午和下午时分转变为雨，并有可能出现短暂的冰雨。

在多伦多各地区，目前撒盐车正加紧在路面上撒盐，以除冰防滑。

（RCI with Radio Canada）

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