保守党领袖竞选人里奇：要定居加拿大必须考价值观，并交考试的钱

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

保守党领袖候选人凯莉.里奇（Kellie Leitch）在提出对移民申请人进行关于加拿大价值观的测验后，进而提出应该由他们本人承担测验费用。在保守党上台执政以前，保罗.马丁领导的自由党政府曾经对移民申请人收取975加元的“落地费”。哈珀政府在2006年把它减少到490加元，并更名为永久居留权费用。

里奇在接受CBC主持人Catherine Cullen采访时表示，她的设想是先恢复马丁政府的收费标准，然后以此为起点，根据移民人数和通胀水平进行调整。无论是申请难民身份还是移民身份，每一个想在加拿大定居的人都必须接受关于加拿大价值观的测验和面试，但是难民可以免交费用。

她举出的测试内容除了包容、平等、自由以外还有慷慨助人，勤奋等等。如何测试这些品质？她表示希望有机会和有关官员及加拿大公众一同探讨。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada