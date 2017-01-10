艾哈迈德·胡赛因（Ahmed Hussen）宣誓就职
Photo Credit: PC / Sean Kilpatrick

从难民到部长：看加拿大的新移民部长之路

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 10 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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他很年轻，才40岁，他口才很好，平易近人，2015年首次参加联邦大选就赢得选民的信任，成为加拿大的第一位原籍索马里的议会议员。

现在，他又成为加拿大的新任移民部长。

星期二（2017年，1月10日）下午，艾哈迈德·胡赛因（Ahmed Hussen）宣誓就职，正式出任加拿大的移民、难民和公民部长。

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16岁以难民身份来加拿大

加拿大广播公司报道说，胡赛因在索马里首都摩加迪沙出生和长大，索马里内战加剧，他先是随着家人逃到了肯尼亚，16岁时作为难民来到了加拿大，先住在哈密尔顿市，后来定居多伦多。

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© CBC

他说，我的母亲非常重视教育，我还有一个要求严格的哥哥，他们都告诫我，来到加拿大，一定不要浪费这个机会，这对我一直是个敦促。

在多伦多，胡赛因接受了高等教育，成为律师，热衷参加政治活动，是索马里人社区的活动人士，曾担任加拿大索马里人大会 （Canadian Somali Congress）的主席。

他说，加拿大索马里人社区的年轻人面临很多挑战，存在着暴力问题等等，我在这个领域有一些经验，希望尝试改变社区的情况。

在去年竞选期间，许多原籍索马里人对他非常支持，艾哈迈德·阿卜迪 （Ahmed Abdi）也是其中一位，阿卜迪说，对索马里社区的青年们来说，这是新的一天，也许这些年轻人会以他为榜样，争取在加拿大有所成就。

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进入主流

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Ahmed Hussen © CBC

在当选为加拿大众议员后，艾哈迈德·胡赛因表示，自己将不会局限于索马里人社区，而是为所有的人服务。

他说，我是一个进入主流的人，不会只局限在自己的社区，每个人都有自己的历史和文化背景，但我们拥有共同的公民权。

他接着表示，我的工作是尽力争取维护选民们的利益，为他们创造就业机会，创造经济机会。

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艾哈迈德·胡赛因说，在当选以后，很自豪，但也有很多的压力，因为自己肩负着选民的期望。

他说，在当选议员后马上给住在在肯尼亚的母亲打了电话。

母亲告诉他：“你知道，不要忘记你是谁，不要忘记你是从哪里来的”。

Ahmed Hussen © CBC
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（RCI， with CBC）

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文章分类: 人物政治移民与难民

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