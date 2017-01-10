外长换人显示加拿大政府极其重视特朗普上台后的加美关系

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加拿大总理特鲁多星期二（1月10日）改组内阁，最重要的变化之一是原国际贸易部长弗里兰德（Chrystia Freeland）接替迪翁出任加拿大外交部长。一些分析人士认为，特鲁多赶在美国当选总统特朗普宣誓就职前做出这样的调整不是偶然的。加拿大卡尔顿大学的国际事务专家汉普森（Fen ）说，这样的内阁改组是过去从未有过的。

汉普森在接受CBC采访时解释说，内阁改组通常会在一个政府上台一年半到两年时发生。特鲁多现在进行内阁改组，最重要的原因是“特朗普效应”。特朗普早已表示看北美自由贸易协定不顺眼，肯定不会按照原来的规矩和美国的主要贸易伙伴国打交道。让弗里兰德担任外交部长，显示加拿大政府希望把最得力的人放在这个位置上。

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弗里兰德将是一个华盛顿不会小看的谈判对手

汉普森说，弗里兰德是一个“有效的沟通者，很好的谈判者”。她的能力在加拿大与欧盟的自由贸易协定谈判险些因比利时的反对翻船时得到了证明。她在从政前当过多年记者，在纽约和莫斯科都工作过。

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汉普森认为，弗里兰德将是一个美国同行不会小看的谈判对手。另外，她是特鲁多内阁中少数几个享有“国际声誉”的部长之一。这一点在外交事务上也很重要。

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但是弗里兰德是俄国政府的眼中钉

在俄国出兵克里米亚之后，加拿大政府对俄国实施制裁，而俄国政府把13个加拿大人列为“不受欢迎的人”，其中就有弗里兰德。她有一半乌克兰血统，这使她格外关注克里米亚危机，强烈谴责俄国出兵并力主制裁。另外，她当记者时曾驻莫斯科，发回的稿件有一些肯定让俄国总统普京皱眉头。

她也是为被俘乌克兰女飞行员萨夫琴科获释积极奔走的人之一。萨夫琴科获释后访问加拿大，曾专门去弗里兰德的议会办公室拜访。

2014年3月，当时还是普通议员的弗里兰德作为自由党的代表访问乌克兰。回来后就被俄国列为不受欢迎的人。她在推特上说：“我热爱俄语和俄罗斯文化，怀念我在莫斯科度过的岁月，但是名列普京的制裁名单是我的荣幸。”

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CBC驻俄国记者奥米斯顿去年曾经采访普京。当时普京表示非常乐于和加拿大新政府合作，共同发展双边关系。现在一个被他禁止踏入俄国的人执掌加拿大外交，很难想象他对合作还有那么大的乐趣。奥米斯顿说，俄国外交部目前拒绝对弗里兰德的新任命发表评论。

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星期二下午，弗里兰德在加拿大总督府宣读誓词，就任加拿大外交部长。在随后的新闻发布会上，记者们对她“不受俄国欢迎”的身份表现出很大的兴趣。但是CBC主持人曼斯布里奇说，这是小事一桩。他预言弗里兰德将会是一个非常有影响力的外长。

新任国际贸易部长尚帕涅 © Radio-Canada

原财政部长议会秘书升任国际贸易部长

特朗普的言论中表现出来的贸易保护主义让加拿大商贸界感到不安。弗里兰德原来担任的国际贸易部长职位同样非常重要。接替她的尚帕涅（François-Philippe Champagne）原来的职位是财政部长的议会秘书， 他的老本行就是贸易律师，在议会山人缘和名声都很好。被任命为国际贸易部长对他来说是跨度很大的升迁，但汉普森认为他会胜任，并认为让尚帕涅和弗里兰德搭档，显示出加美关系将是加拿大外交政策的重点。

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加拿大政府已经派人和特朗普的班子进行接触。另外，汉普森说，前加拿大总理马尔罗尼在加美关系上充当了特鲁多政府的“教练”。加美自由贸易协定和北美自由贸易协定都是在他担任总理期间签订的。他也和特朗普有私交，两家在弗罗里达棕榈海滩的房子紧挨着。

（RCI with CBC）

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