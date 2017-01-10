民调：一些加拿大人因担忧恐怖袭击支持减少移民

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一项受加拿大枢密院委托所做的民意调查显示，许多加拿大人担心恐怖主义日益强大，其中一些受访者认为应该减少移民、增加安全检查以防范恐怖袭击。

同一项民调还显示，加拿大人对高科技项目（例如为偏远地区提供高速互联网）不太感兴趣，更希望政府把资金用在公交系统之类的传统基建项目上。

超过半数（57%）的加拿大人认为在今后半年中恐怖主义威胁会保持现状。在认为恐怖威胁将会增加的人当中，超过三分之一给出的理由是加拿大不可能在全球受害的情况下独善其身，18%的人给出的理由是移民难民人数增加和缺乏安全检查。

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这项民调是在去年6月3日到8月28日之间通过电话进行的。一共有6016人回答了问题。

（RCI with CBC）

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