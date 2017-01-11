加拿大对墨西哥免签第一个月：难民申请大增

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加拿大从2016年12月1日起实施对墨西哥公民入境免签证的政策，加拿大广播公司报道说，在新政实施的第一个月，墨西哥人的难民申请大增。

反对党- 保守党的外交影子部长彼得·肯特 (Peter Kent) 告诉加拿大广播公司，我们曾经估计到即使不是飙升的话，也会是激增，现在看来这种情况正在发生。

由加拿大边境服务局 （The Canada Border Services Agency）提供的数字显示，2016年12月，至少有70名墨西哥人提出难民申请，从而使2016年墨西哥人在加拿大申请避难的人数达到248人，2015年的总人数为111。

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顶峰时曾一年9500个申请

在2005年至2008年，墨西哥人向加拿大提出的难民申请翻了几乎 3倍，顶峰时一年有9500人提出申请，占加拿大收到的难民申请总数的 1/4，使墨西哥当时成为加拿大的第一大难民申请者来源国。

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2009年，时任保守党政府对墨西哥采取签证政策，签证政策立即见效，2010年接到的申请就下降到1349个，之后继续萎缩。

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到2015年，加拿大收到的墨西哥难民申请只有111个。

免签换牛肉

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）在2015年竞选时就承诺要放开对墨西哥人的签证要求。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 恩里克·贝纳·涅托 （Enrique Pena Nieto）

2016 年 6月，墨西哥总统恩里克·贝纳·涅托 （Enrique Pena Nieto）到访加拿大，特鲁多和涅托宣布，加拿大对墨西哥人入境免签证，墨西哥则对加拿大牛肉全面开放市场 。

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保守党的彼得·肯特批评这一政策“不明智”，更多基于政治因素而不是事实证据。

但加拿大难民理事会的行政主任珍妮特·丹奇 （Janet Dench）认为，难民申请多是好事情。

她说，这意味着那些可能生活在危险之中的人可以在加拿大寻找保护。

丹奇还说，随着加拿大解除了对墨西哥人的签证要求，加上唐纳德·特朗普即将上任美国总统，估计今后数月来加拿大寻求避难的墨西哥人还会增多。

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特朗普在竞选中承诺，要在美墨边境修墙，并驱逐打黑工的人和非法居民。

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

预计政府开支$2.62亿

2016年11月，加拿大政府发布了一个内部监管成本分析，报告认为对墨西哥人免除签证，今后10年将使加拿大政府多开支约 2.62 亿加元，其中包括接受和处理避难申请的费用。

报告说，政府的这一免签政策在10年内的总成本为 4.335 亿加元，主要是动用执法资源和处理难民申请带来的额外开支。

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与此同时，来自墨西哥的游客，以及贸易、投资机会的增加，预计可给加拿大在10年内带来 1.716亿加元的经济效益。

总估算是加拿大政府为此将增加支出 2.62 亿加元。

加拿大前移民、难民和公民事务部长麦卡伦曾表示，将监督难民申请的数量，如果上升过高则可能恢复签证制度。

昨天（1月10日），加拿大的移民部长已经换人。

（RCI with Kathleen Harris/CBC）

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