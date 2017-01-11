环保名人简.方达在加拿大被呛声

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美国好莱坞影星简.方达不但以获得奥斯卡奖而知名，而且是政治上的反潮流人士。半个世纪前她以反对越战而出名，现在又由于在阿尔伯塔省油砂矿基地麦克默里堡被当地居民呛声而受到媒体的关注。

OilSands Strong组织的负责人Robbie Picard © CBC

加拿大广播公司记者麦康奈尔Rick McConnell和 萨尔顿David Thurton报道说，星期二在麦克默里堡一个商场的停车场上，简.方达在接受加拿大广播公司记者采访时至少两次被当地支持油砂矿的民众呛声。

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简.方达面对呛声者显得不失风度、尽量讲述自己的看法；但负责她这次加拿大麦克默里堡之行的公关人士却显得急躁，想尽快拉着简.方达离开。

从视频上可以看到和听到简.方达先是回答记者问题，谈论她乘坐直升机空中俯瞰麦克默里堡附近露天油砂矿的感想。简.方达说当她从空中看到下面大片大片露天油砂矿时感受到极大的震动，就像自己身上的皮肤被人大片大片的割开、撕裂、并剥了下来；让她能够从比较宏观的角度理解开采油砂矿对环境带来的破坏。

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简.方达说一位有12个孩子的89岁老奶奶告诉她说，几十年前她可以放心的舀起河里、湖里和井里的水就喝，但现在不行了、因为水被污染了，这让他们生活的方方面面都受到了影响。

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刚说到这，支持在麦克默里堡地区开采油砂矿的“油砂矿强大” OilSands Strong组织的负责人皮卡德Robbie Picard，一面拿着手机录音录像、一面质问今年79岁的简.方达，问她是否知道当地土著人部落成立了289个公司、拿出成千上万加元投资于与油砂矿相关的行业。

简.方达的随行人员急忙打断皮卡德的问话，说简.方达日程紧凑、没有时间回答他的问题。

第二位呛声简.方达的是麦克默里堡居民Plamondon © David Thurton/ CBC News

刚躲开皮卡德的呛声，又有一位名叫普拉蒙顿Susan Plamondon的麦克默里堡女性居民在停车场追上简.方达发出质问，问她是否知道这里遭受了灾难性林火火灾，在加上油砂矿停产裁人，成千上万的麦克默里堡居民正在为生计发愁，这里的居民支持油砂矿工业；并说她真心希望简.方达不要一门心思的骂油砂矿、骂麦克默里堡居民。

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简.方达没有躲开，而是迎上前去善意的向普拉蒙顿女士伸手相握，并说她针对的不是麦克默里堡民众。

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简.方达说像她这样在加利福尼亚居住的美国人不但在电视上看到了去年5月份加拿大麦克默里堡居民经受的灾难性林火，而且加利福尼亚居民自己也经受了旱灾、水灾和灾难性林火的灾难，这些灾难都与地球表面升温有关；简.方达认为，大家畅所欲言的讨论地球变暖与自然灾害频繁发生的问题是至关重要的。

简.方达与土著人反油砂矿活跃人士里斯女士在一起 © David Thurton/ CBC News

在麦克默里堡，简.方达与当地土著人反对油砂矿组织“阿萨巴斯卡水域保护者”Keepers of the Athabasca Watershed Council的活跃人士里斯女士Cleo Desjarlais Reece一块吃了午饭，谈论了石油巨头公司大量投资油砂矿、为了盈利不顾环境保护和居民健康的问题。

里斯女士说，平时他们环保组织很少受到媒体的关注，只有像简.方达这样的名人的来访才会让他们的言论得到媒体的报道。

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绿色和平组织邀请简.方达星期三晚上参加在埃德蒙顿市阿尔伯塔大学校园内举行的论坛，并作为主讲发言人之一。

RCI with CBC

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