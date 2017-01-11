加拿大银行准备给支行“变脸”

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随着电脑技术的迅速发展和习惯数字技术产品的千禧年一代人进入成熟消费者行列，加拿大各大银行都在准备推出改革服务的计划。

加拿大广播公司记者Jacqueline Hansen报道说，星期二在多伦多举行的加拿大商业银行高管会议上，加拿大帝国商业银行总裁Victor Dodig认为，越来越多的银行客户不愿来支行、而是喜欢在网上处理其银行业务，但这才只是变化的开始。

多伦多道明银行总裁Bharat Masrani甚至认为，目前时髦的用智能手机上网处理银行业务的新潮流可能也只是过渡性的，以后可能连智能手机都不需要就把银行业务处理了。

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加拿大皇家银行总裁David McKay和国民银行总裁Louis Vachon都强调人工智能新科技会给银行服务带来革命性的变化。

不过，蒙特利尔银行总裁Bill Downe则强调，既要采用最新的科技技术为银行客户服务，也要为银行客户提供面对面的人性化服务。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 银行支行将缩小规模、雇员将主要提供咨询服务 © Ryan Remiorz/The Canadian Press

加拿大许多银行都准备缩小支行的规模，争取让简单的存取和付账业务自动化，而让银行雇员主要提供咨询性服务。

对于加拿大商业银行来说，房屋贷款业务仍然是最主要的利润来源，所以各大银行都会继续加强这方面的服务。

RCI with CBC

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