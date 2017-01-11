加拿大2016年住房开工量继续强劲

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虽然加拿大温哥华这样的房地产市场一度热得发狂的城市出现了房屋销售量猛跌的情况，但加拿大全国房屋建设的开工量在2016年仍然是继续上升。

加拿大广播公司报道说，加拿大12月份房屋开工量从11月份的187,273个居住单位增加到207,041个居住单位，增加幅度为11.8%；其中独立房开工量增加了8.1%，而公寓楼单元房开工量增加了13.9%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada CHMC认为2017年加拿大住房建筑行业会放慢步伐 © Ben Nelms/Bloomberg

加拿大住房房贷公司CHMC的统计数字显示，2016年加拿大全年的住房开工量仍然高于2015年；不过，不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省这两个西部省份2016年的住房开工量比2015年有所下降。

CHMC预测2017年加拿大全国的住房开工量将会出现下降的情况，主要原因是加拿大联邦政府和一些省政府连续出台了严格控制房贷发放和限制外国人买房的措施。

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