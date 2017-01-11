加拿大新报告：交通最拥堵损害生产力和环境

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大汽车协会（ Canadian Automobile Association ,CAA）公布了一项新的研究报告，报告说多伦多、蒙特利尔、温哥华等地交通严重堵塞，伤害生产力，伤害环境。

CAA的这个报告通过分析各省市的交通数据以及GPS数据，确定出全国交通最为堵塞的路段。

在交通最堵塞的前10个路段中，有一半在多伦多，3个在蒙特利尔，2个在温哥华。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

该研究估计，这些严重堵塞的路段使开车的人每年多耗费1150万个小时的时间，并多消耗约2200万升的车油。

CAA 表示，进行这一研究旨在于引起政策制定者们的更多关注，交通拥堵损害生产力，并增加了整体温室气体排放。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

CAA的发言人 Ian Jack 说，报告显示出我们迫切需要采取行动来解决交通堵塞问题，而简单地增加建设公路并不是答案。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada