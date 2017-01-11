温哥华岛的熊居然不冬眠，到居民区寻找食品

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在加拿大 BC 省温哥华岛的 Langford 市一带，今年冬天人们看到了一幅不寻常的情景，本来应该冬眠的熊不睡觉了，到居民区里到处寻食。

加拿大广播公司报道说，最近有当地居民看到一头母熊带着一头小熊，在垃圾桶附近晃悠，翻找食品。

在附近的 Sooke 地区，最近人们也看到了两头熊。

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BC 省自然保护局的官员 Peter Pauwels 说，冬天的时候熊应该在洞里冬眠，绝大多数的熊在11月到 5月都在洞里冬眠，熊冬天出来是很反常的行为。

他认为，熊冬天跑出来，主要原因是它们知道有垃圾桶可寻，而不是因为在冬眠期前没吃饱，因为去年夏季当地有大量浆果作物，为熊提供了充足的食物。

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自然保护局呼吁居民们冬季也要注意，要把垃圾桶放在室内，如车库里，而不要放在室外，因为即使你加了预防措施，熊也可以轻而易举地打开垃圾桶。

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Peter Pauwels 说，若有与熊或其他野生动物有关的问题，请给 BC 自然保护局打电话：1-800-663-9453（663-WILD）。

（RCI with CBC）

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