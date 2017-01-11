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BC省华裔女子涉嫌非法开办美容诊所，造成感染和并发症

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 11 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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BC省医生学会罕见地发布公告，建议那些在该省德尔塔市一家美容诊所做过手术的人尽快与自己的家庭医生联系，进行艾滋病毒和乙型、丙型肝炎病毒检测。

去年11月，一个BC省医生和该省医生学会联系，因为他的一个年轻患者在一家无照美容诊所做了隆鼻手术后严重感染。正巧，学会前一天刚刚收到一个市民投诉无照美容诊所的电邮。两起投诉涉及的美容诊所是同一家：位于BC省德尔塔市（Delta，又译三角洲市）Modesto Place 10519号地下室的“萨布里娜美容工作室”。

Denis Dossman/CBC

李卓的诊所就位于这栋房子的地下室里。Denis Dossman/CBC

本周二（1月10日），BC省医生学会发布通告，建议所有曾在这家美容院做过手术的顾客进行艾滋病毒和乙型、丙型肝炎病毒检测。一项法庭命令禁止美容师李卓（Zhuo Li， 英文名Sabrina）在此案调查期间提供注射肉毒杆菌、整容手术等服务。

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BC省医生学会去年11月底决定聘请一个私家侦探对李卓的美容院进行监视和调查。调查还没有眉目，12月中旬又有一个医生与学会联系，说自己的两个患者在那里做了眼睑成形术后出现并发症。这一次，有关人员觉得事态严重，没有像上一次接到投诉时那样拖延半个月才采取行动。两天后，学会向BC省高等法院申请搜查和没收萨布里娜美容工作室的医疗器材及记录的许可。

Denis Dossman/CBC

李卓诊所墙上的中文海报和顾客整容前后的对比照片。Denis Dossman/CBC

12月20日，搜查行动在获得法庭许可的同一天开始。调查人员从李卓的地下室里搬走了十四个纸箱的东西，其中包括注射药物，麻醉药物，针头和手术器械。C，BC省医生学会负责人海蒂.奥特说，这些东西没有按照规定消毒和存放。C，诊所里也没有医院用来消毒医疗器械的高压蒸汽灭菌设备。

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调查人员还找到了一些收据，数额从300加元到5000加元不等。尽管搜查结束后立刻就到了圣诞和新年假期，但他们在1月7日就向卫生部门提交了一份关于被没收物品的报告。

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1月9日，弗雷泽卫生局向BC省医生学会提出发布警告的建议。这是一项不常见的举措。

李卓据信接受过美容化妆方面的培训，会纹身。但她不是BC省医生学会的成员，记者在可以公开查询的其他国家的医生名录中也没有找到她的名字。目前学会对她的调查还在进行中。

李卓一家就住在美容诊所楼上。她的丈夫托马斯.杰弗里.奎因在中国教了八年英语，2015年才回到加拿大，买下这栋房子并装修了地下室。

CBC记者Natalie Clancy登门采访，但被拒绝。BC省医生学会表示将在调查结束后提供更详细的信息。

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（RCI with CBC）

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