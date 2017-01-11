麦卡伦表示“很兴奋”：即将出任加拿大驻华大使

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原来担任加拿大移民部长的麦卡伦（John McCallum，又译麦家廉）转任加拿大驻华大使，是总理特鲁多内阁改组中最引人注目的一个变动。麦卡伦表示，他对这项任命感到兴奋，但这个变化并不像一般人想象的那么大，因为他的个人生活和工作早就和中国有联系。

麦卡伦的妻子林秀英是马来西亚华侨，他们有三个儿子。他表示现在要加紧练习中文。

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前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）在接受CBC记者Susan Lunn采访时说，麦卡伦是个很合适的驻华大使人选。他的经济学者背景，特鲁多对他的信任都会对加中贸易谈判产生积极作用。但是他也指出，加中关系不止是贸易，还有环境、卫生、教育等重大议题。另外，中国通过网络间谍活动等方式介入加拿大事务也将是一个越来越大的安全挑战。

马大维等人预见，对中国持强硬立场的特朗普上台后，加拿大和美国的关系可能会受到加中关系的影响。但是麦卡伦表示，不论谁当美国总统，他执行什么样的对华政策，加中关系都极为重要。

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66岁的麦卡伦2000年首次当选议员，历任国防部长、老兵事务部长、国税部长和移民部长等职。他是麦吉尔大学毕业的经济学博士，从政前在大学任教多年，也曾担任加拿大皇家银行首席经济师。

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（RCI with CBC）

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