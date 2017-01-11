美国当选总统特朗普坚决否认关于俄国掌握他的丑闻的报告

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国当选总统特朗普星期三（1月11日）下午召开了自他大选获胜以来的第一个新闻发布会。他在会上坚决否认关于俄国掌握了他的负面信息、足以对他进行讹诈的报告，并说报告被公布是美国情报机关的巨大污点。他表示，报告中所说全是“假新闻，编造的故事，从未发生过的事，来自我们的对手”。

他还表示，如果普京喜欢他，那对美国是好事而不是坏事。因为美国和俄国现在的关系很糟糕。

美国情报机构上个星期分别向奥巴马和特朗普做了汇报。一个没有透露姓名的美国官员星期二晚上向美联社透露了这次汇报和有关文件的内容。这份文件称，一个前英国情报人员发现，俄国掌握了关于特朗普的“特殊性爱活动”的一些信息；另外，特朗普身边的人和俄国人在入侵民主党网站的事上有密切的合作。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这个英国人的姓名没有被透露。有报道说，他过去曾从事过多年对俄情报工作，目前在美国华盛顿开了一家私人调查公司。

俄国政府也已对此事予以否认。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada