Ed Connon被1百加元的火葬碳排放费吓了一跳

Ed Connon被1百加元的火葬碳排放费吓了一跳
Photo Credit: Rachel Ward/CBC

殡仪馆被揭借阿省碳排放税赚暴利

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 12 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大阿尔伯塔省引起争议的碳排放税在20171月份开始实施，商业公司计算碳排放税的方式五花八门，有的计算方法让消费者不得不产生被盘剥的感觉。

两位卡城居民的抱怨

加拿大广播公司记者马齐泰利 Rosa Marchitelli和 瓦尔德Rachel Ward报道说，阿尔伯塔省卡尔加里市居民麦克罗德Terry MacLeod女士今年一月一日母亲去世，她在殡仪馆火葬自己母亲时发现账单上除了其他收费之外赫然出现了一项1百加元的碳排放特别税。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Terry MacLeod女士为火葬母亲也付了1百加元碳税

Terry MacLeod女士为火葬母亲也付了1百加元碳税 © Mike Symington/CBC

麦克罗德女士告诉加拿大广播公司记者说，她母亲只有她这一个孩子，她没有葬礼收费方面的经验、当时又沉浸在丧母的悲痛中，虽然殡仪馆方面的解释似乎说不通，但她只能先付了费再说。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

殡仪馆方面的解释是，火葬时焚化一具遗体所要消耗的天然气会产生差不多5吨的二氧化碳气体，约等于一个家庭一年靠天然气取暖所产生的温室气体；按排放一吨温室气体要缴纳20加元的碳排放税计算，产生5吨二氧化碳气体要缴纳100加元的碳排放税。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在卡尔加里居住的男子康农Ed Connon 93岁的母亲今年1月7日去世，他也选择了与麦克罗德女士相同的殡仪馆Alternatives Funeral and Cremation Services Airdrie做火葬，他看到账单上有一个手写的1百加元碳排放费，他问殡仪馆工作人员这是怎么回事，那位殡仪馆工作人员也觉得这个碳排放税的收费高得有点离谱。

错了至少10倍

殡仪馆收一百加元火葬碳排放税的理由

殡仪馆收一百加元火葬碳排放税的理由 © CBC

阿尔伯塔省政府认为，殡仪馆为其火葬服务收取100加元碳排放特别税是计算严重失误，正确的碳排放收费应该在1加元到4加元之间。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在省政府推出碳排放税之前，阿尔伯塔省殡仪馆的火葬收费在1500加元到2700加元之间。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

要诚实对待客户

阿尔伯塔省贸易和经济发展部长比卢斯Deron Bilous批评一些殡仪服务公司没有诚实对待客户。比卢斯说一些公司把碳排放税加在其经商成本中，胡乱增加对消费者的收费，把恶名推给省政府为保护环境而推出的碳排放税。

当加拿大广播公司Go Public 节目组记者采访Alternatives Funeral and Cremation Services Airdrie殡仪馆的老板罗瓦特Diann Rowat女士时，她提供的解释是火葬服务除了焚烧遗体要消耗大量天然气之外，其它的服务也都会消耗能源，比如说殡仪馆的汽车要消耗汽油，等等；不过她说要请公司的会计再仔细计算一下这100加元的碳排放税收费的计算是否正确。

公司会计重新计算的结果显示，这100加元的碳排放收费是计算错误的结果、差了一个小数点，实际的碳排放收费应该是10.09加元。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

罗瓦特女士希望通过加拿大广播公司向受到影响的顾客表示歉意；说殡仪馆犯了愚蠢的计算错误、错收了顾客的碳排放税，还让顾客们不得不通过加拿大广播公司的介入来解决这样的错误；这完全是殡仪馆方面的错，她的殡仪馆将向所有交付了100加元碳排放税的顾客们退还多收的钱。

收听

政府需明确计算规则

卡尔加里居民康农呼吁阿尔伯塔省政府公布碳排放税收费标准指导原则，以让消费者可以监督公司企业是否在以征收碳排放税的名义盘剥消费者。

卡尔加里大学能源和环保政策研究中心的主任Jennifer Winter 认为，虽然有的公司企业会趁阿尔伯塔省政府推行碳排放税的机会谋取不正当的利润，但也有许多公司可能确实不知道应该如何计算应收取的碳排放税；所以省政府提供明确的计算指导原则是很必要的。 

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
社会殡仪馆被揭借阿省碳排放税赚暴利环境安省男子半夜醒来拍下罕见夜空美景经济亚马逊因网站价格误导消费者被罚款社会、移民与难民、经济、艺术与娱乐加拿大的中国春节专辑国际美国当选总统特朗普坚决否认关于俄国掌握他的丑闻的报告麦卡伦表示“很兴奋”：即将出任加拿大驻华大使国际、政治、移民与难民加拿大对墨西哥免签第一个月：难民申请大增健康、社会BC省华裔女子涉嫌非法开办美容诊所，造成感染和并发症环境、社会加拿大新报告：交通拥堵损害生产力和环境动物世界温哥华岛的熊居然不冬眠，到居民区寻找食品

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Cette Europe qui se raiditCas grave de rage au volant à BromontMise en vente de la tour Trump à TorontoFraude à l'ambassade canadienne en HaïtiLe PQ veut revoir les règles sur le vote de confiance envers leur chefUn incendie détruit la Plaza 138 à KahnawakeQuatre appuis au Québec pour l'aspirant chef conservateur Andrew ScheerBan Ki-moon, futur président de la Corée du Sud?Des Coréens aident une communauté autochtone à mieux mangerAmazon créera 100 000 emplois aux États-Unis
Billions wasted on drug spending in Canada, exclusive research showsTrump's next battle: Assuring America he can't be blackmailedCan't Trudeau enjoy a secret island vacation with a friend whose foundation lobbies the feds?'Doesn't seem right': Grieving families slapped with carbon tax for cremationPolice not ruling out more charges in Ontario nursing home murder probeU.S. Senate vote begins process to repeal ObamacareU.S. ambassador to Canada says offer to help Trump transition met with silenceCanada's embassy in Haiti defrauded of $1.7M over 12 yearsHow the stressed brain boosts heart attack risk and what you can do about itFrostbitten refugee will lose fingers, toe after 7-hour trek to cross U.S.-Canada border