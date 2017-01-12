殡仪馆被揭借阿省碳排放税赚暴利

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加拿大阿尔伯塔省引起争议的碳排放税在2017年1月份开始实施，商业公司计算碳排放税的方式五花八门，有的计算方法让消费者不得不产生被盘剥的感觉。

两位卡城居民的抱怨

加拿大广播公司记者马齐泰利 Rosa Marchitelli和 瓦尔德Rachel Ward报道说，阿尔伯塔省卡尔加里市居民麦克罗德Terry MacLeod女士今年一月一日母亲去世，她在殡仪馆火葬自己母亲时发现账单上除了其他收费之外赫然出现了一项1百加元的碳排放特别税。

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Terry MacLeod女士为火葬母亲也付了1百加元碳税 © Mike Symington/CBC

麦克罗德女士告诉加拿大广播公司记者说，她母亲只有她这一个孩子，她没有葬礼收费方面的经验、当时又沉浸在丧母的悲痛中，虽然殡仪馆方面的解释似乎说不通，但她只能先付了费再说。

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殡仪馆方面的解释是，火葬时焚化一具遗体所要消耗的天然气会产生差不多5吨的二氧化碳气体，约等于一个家庭一年靠天然气取暖所产生的温室气体；按排放一吨温室气体要缴纳20加元的碳排放税计算，产生5吨二氧化碳气体要缴纳100加元的碳排放税。

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在卡尔加里居住的男子康农Ed Connon 93岁的母亲今年1月7日去世，他也选择了与麦克罗德女士相同的殡仪馆Alternatives Funeral and Cremation Services Airdrie做火葬，他看到账单上有一个手写的1百加元碳排放费，他问殡仪馆工作人员这是怎么回事，那位殡仪馆工作人员也觉得这个碳排放税的收费高得有点离谱。

错了至少10倍

殡仪馆收一百加元火葬碳排放税的理由 © CBC

阿尔伯塔省政府认为，殡仪馆为其火葬服务收取100加元碳排放特别税是计算严重失误，正确的碳排放收费应该在1加元到4加元之间。

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在省政府推出碳排放税之前，阿尔伯塔省殡仪馆的火葬收费在1500加元到2700加元之间。

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要诚实对待客户

阿尔伯塔省贸易和经济发展部长比卢斯Deron Bilous批评一些殡仪服务公司没有诚实对待客户。比卢斯说一些公司把碳排放税加在其经商成本中，胡乱增加对消费者的收费，把恶名推给省政府为保护环境而推出的碳排放税。

当加拿大广播公司Go Public 节目组记者采访Alternatives Funeral and Cremation Services Airdrie殡仪馆的老板罗瓦特Diann Rowat女士时，她提供的解释是火葬服务除了焚烧遗体要消耗大量天然气之外，其它的服务也都会消耗能源，比如说殡仪馆的汽车要消耗汽油，等等；不过她说要请公司的会计再仔细计算一下这100加元的碳排放税收费的计算是否正确。

公司会计重新计算的结果显示，这100加元的碳排放收费是计算错误的结果、差了一个小数点，实际的碳排放收费应该是10.09加元。

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罗瓦特女士希望通过加拿大广播公司向受到影响的顾客表示歉意；说殡仪馆犯了愚蠢的计算错误、错收了顾客的碳排放税，还让顾客们不得不通过加拿大广播公司的介入来解决这样的错误；这完全是殡仪馆方面的错，她的殡仪馆将向所有交付了100加元碳排放税的顾客们退还多收的钱。

政府需明确计算规则

卡尔加里居民康农呼吁阿尔伯塔省政府公布碳排放税收费标准指导原则，以让消费者可以监督公司企业是否在以征收碳排放税的名义盘剥消费者。

卡尔加里大学能源和环保政策研究中心的主任Jennifer Winter 认为，虽然有的公司企业会趁阿尔伯塔省政府推行碳排放税的机会谋取不正当的利润，但也有许多公司可能确实不知道应该如何计算应收取的碳排放税；所以省政府提供明确的计算指导原则是很必要的。

RCI with CBC

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