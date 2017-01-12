安省男子半夜醒来拍下罕见夜空美景

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加拿大这个地域广大的北方大国的许多地区在冬季的一些夜里可以看到北极光，常见的北极光像是横空出世、漫卷天宇的巨大彩色幕布。

几天前的一个夜晚，安大略省一位摄影师却看到了堪舆北极光比美的成百上千条彩色光柱的美丽夜景。

加拿大广播公司记者Marina von Stackelberg报道说，在安大略省北部North Bay居住的Timothy Joseph Elzinga半夜一点半被自己2岁孩子的哭叫声吵醒，他起身抱起孩子哄孩子入睡；他抬眼看到的窗外夜空景象让他惊喜，成百上千条彩色光柱照亮了夜空。

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被2岁孩子哭声吵醒的Timothy赶忙用手机拍下夜景 © Timothy Joseph Elzinga

Timothy Joseph Elzinga赶紧穿上衣服跑到户外，用自己的手机拍下几张夜空光柱的美景照片。

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身为专业摄影师的Timothy Joseph Elzinga说他从来没有见过这么美的夜景，让人简直不敢相信这样的美景会落在人间。

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专家们的解释是，在彻骨严寒的冬夜，如果空气中的湿气结成了冰凌微粒，则城镇街头的照明灯光在空气冰凌的折射下会形成众多色彩缤纷的光柱。

RCI with CBC

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