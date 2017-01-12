亚马逊因网站价格误导消费者被罚款

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有的连锁店在推销商品时喜欢用价格对比的方式吸引顾客，但这些排列出来的与竞争者同一商品价格对比的信息是否准确呢？答案是未必。

加拿大新闻社报道说，加拿大联邦政府下属的竞争事务管理局以网站列出的销售价格不实的理由要求销售网站巨头公司亚马逊缴付罚款。亚马逊公司已经同意支付这110万加元的罚款。

加拿大竞争事务管理局指出，亚马逊销售网站Amazon.ca的常规推销手段是列出其他一些连锁店的销售价格，来显示在亚马逊网站购买同样的商品能够节省多少钱；但一些顾客抱怨说，他们选择在亚马逊网站购物后会发现其省钱的期望并没有实现；这一问题产生的原因是亚马逊公司让其供货商负责提供价格对比，而亚马逊公司并没有对供货商的提供的价格信息进行核实。

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消费者对亚马逊的另一个抱怨是节日期间送货慢 © Ralph D. Freso/Reuters

加拿大竞争事务管理局赞扬亚马逊公司开始采取措施核实供货商提供的价格对比信息的准确性。

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