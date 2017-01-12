加拿大的中国春节专辑

蒙特利尔华人将举办首届欢乐春节系列活动，为“文化之都”冬季添彩
蒙特利尔素有加拿大“文化之都”的美誉。这里的华人移民数量虽然少于多伦多、温哥华，…»
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大温哥华庆猴年，春节已成为大家的节日
在加拿大华人聚集的大温哥华，猴年的来临使当地热闹非凡，与华人社区相关的活动、事件…»
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温哥华第42届庆祝春节大游行吸引约10万人
游行队伍中的5岁小姑娘Chelsey Xie © PC/DARRYL DYCK …»
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