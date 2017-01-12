Photo Credit: Spencer Platt/Getty Images

艳照讹诈和爱情一样古老：高手当属克格勃

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 12 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

继几家美国媒体披露俄国掌握特朗普性爱视频后，不仅特朗普本人坚决否认，俄国政府发言人也不屑地表示“我们从来不做这种事”，并称有关文件是无稽之谈。但是法新社（AFP）驻俄国记者把旧事梳理一番后报道说，克格勃在艳照讹诈这个领域其实赫赫有名。

CNN和Buzzfeed等媒体报道说，特朗普2013年在莫斯科一家酒店的房间里被俄国情报人员暗中拍下和几名妓女在一起的视频。尽管有关文件隐去了调查人员和消息来源的姓名，但是CBC驻英国记者星期四报道说，负责调查此事的人的身份昨天被曝光，是一个名叫克里斯多夫.斯蒂尔的英国军情六处（M16）前情报人员。

特朗普在2013年为操办选美比赛前往莫斯科。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
特朗普在2013年为操办选美比赛前往莫斯科。 © ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

落入克格勃艳照讹诈陷阱的人

约翰.瓦萨尔是英国海军部的一个下级军官，1954年3月作为英国武官助理被派驻莫斯科。当时无论在英国还是在苏联，同性恋都属于违法行为。瓦萨尔被拍下了和同性发生性关系的照片，从此被迫为苏联收集情报，成为最著名的克格勃英国间谍之一。两年后他被调回国，但继续从海军部窃取机密文件。瓦萨尔在1962年被捕。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
全世界所有的情报机构都这么干，我们也不例外。俄国情报专家、前克格勃官员，米哈伊.柳比莫夫

1963年，英国陆军大臣约翰.普罗夫莫和一个19岁的应召女郎有染，而她同时是苏联驻英国海军武官的情人。没有迹象表明此事对英国国家安全造成损害。但是普罗夫莫如同多年后的克林顿一样，先否认，再承认，酿成重大丑闻。他所属的保守党在次年大选中失去执政地位。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

1964年，克格勃情报人员拍下了法国驻莫斯科大使莫里斯.德让和一名苏联女演员做爱的视频。事发后，他立刻被召回法国，后被解雇。

苏联解体、冷战结束后，艳照讹诈并没有随之消失，但主要变成了俄国内部争权夺利和打击政敌的工具。

加拿大安全专家朱诺.卡祖亚。 © Radio-Canada

加拿大情报专家：如果揭出特朗普艳照门的文件是假的，杜撰者应是内行

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

前加拿大安全情报局官员朱诺.卡祖亚在读过特朗普“艳照门”的文件后说，整件事看起来相当靠谱。如果这是编出来的，那么编故事的人应该非常了解情报界的内情和规则。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这份文件长达35页。美国四大情报机构的负责人在向奥巴马和特朗普分别汇报时，交给他们一份2页的简介。《卫报》星期四报道了这份文件的缘起，以及它是如何逐步被披露的。

在美国首都华盛顿有几家私家调查公司，它们的主要工作是调查政界人士隐藏的信息，但是需要这些信息的顾客是谁，公司常常是不知道的。

最初找人调查特朗普的，据《卫报》报道是他的党内初选对手之一。承办此事的公司因此雇了一个“曾经多年从事对俄反间谍工作的西欧国家退休前情报官员。”现在我们已经知道他就是前军情六处官员斯蒂尔。

调查刚刚开始，共和党的总统候选人初选就结束了。特朗普胜出，那位顾客也就放弃了。但是调查公司居然又从民主党里找到了一个新顾客来接手付费。此人的身份没有被披露，可能是民主党内人士，也可能是某个有钱的民主党支持者。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不关心国家安全的私家侦探不是好退休间谍

去年7月，斯蒂尔把他的调查结果整理成文，交给了公司。作为私家调查员，他的任务本来到此就结束了。但是作为前情报官员，他却放不下这件事。如果他得到的信息属实的话，此事的影响就远远超出了政党斗争，涉及国家安全了。

他因此把调查报告的副本寄给了FBI，希望由他的前同行们进行进一步调查。但是他在被要求提供更多信息后，此事就没了下文。当时FBI正在忙着调查希拉里.克林顿的“电邮门”，并在大选投票前宣布正在调查此案新发现的材料。

斯蒂尔怀疑有人想隐藏他的调查结果。到了10月份，他决定向美国《Mother Jones》的编辑大卫.科恩披露此事。该杂志在10月31日做了报道。FBI拒绝评论。

Win McNamee/Getty Images

美国参议院麦凯恩一开始不想参与此事。Win McNamee/Getty Images

调查报告转道加拿大

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

11月18日，国际安全峰会在加拿大东部的哈利法克斯市举行。美国共和党参议院麦凯恩到会。一个“西方国家资深外交官”向他谈起了斯蒂尔的报告。麦凯恩派了一个“信使”前往伦敦，当面向斯蒂尔了解情况。

这位信使在二十四小时内赶回，给麦凯恩看了报告，并建议进行进一步调查以确定真伪。12月8日，麦凯恩和FBI负责人科密单独见面，把斯蒂尔的报告交给了他。他当时似乎并不知道科密早在几个月前就看到这份报告了。

FBI的调查并没有结束，但是却在向奥巴马和特朗普汇报时附上了斯蒂尔报告的简介。接下来此事渐渐失控。Buzzfeed不知从何处弄到了报告全文，并在自己的网站上公布。特朗普很生气，称此事被公开是情报界的污点。

这件事的最新进展是斯蒂尔躲起来了。CBC驻英国记者戴格尔说，他从昨天晚上起不知去向。鉴于过去前克格勃间谍利特维年科在伦敦被暗杀的先例，他有理由担心身份被曝光后自己和家人的安全受到威胁。
.

（RCI with AFP, The Guardian and CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
国际艳照讹诈和爱情一样古老：高手当属克格勃社会殡仪馆被揭借阿省碳排放税赚暴利环境安省男子半夜醒来拍下罕见夜空美景经济亚马逊因网站价格误导消费者被罚款社会、移民与难民、经济、艺术与娱乐加拿大的中国春节专辑国际美国当选总统特朗普坚决否认关于俄国掌握他的丑闻的报告麦卡伦表示“很兴奋”：即将出任加拿大驻华大使国际、政治、移民与难民加拿大对墨西哥免签第一个月：难民申请大增健康、社会BC省华裔女子涉嫌非法开办美容诊所，造成感染和并发症环境、社会加拿大新报告：交通拥堵损害生产力和环境

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Cap sur la « francisation 100 % » pour le Parti québécoisHuman Rights Watch dénonce le populisme à la TrumpOptimisme prudent de l’ONU sur la réunification de ChypreQuand les commotions cérébrales tuent le rêvePoutine essaie de briser l’OTAN, avertit l’aspirant chef du PentagoneUn tribunal dédié uniquement aux consommateurs d'opioïdesFiat Chrysler accusé d'avoir truqué 104 000 moteurs dieselLe PIB ne dit pas toutKinder Morgan : les environnementalistes fustigent l’approbation de la C.-B.Cette Europe qui se raidit
Billions wasted on drug spending in Canada, exclusive research showsTrump's next battle: Assuring America he can't be blackmailedCan't Trudeau enjoy a secret island vacation with a friend whose foundation lobbies the feds?'Doesn't seem right': Grieving families slapped with carbon tax for cremationPolice not ruling out more charges in Ontario nursing home murder probeU.S. Senate vote begins process to repeal ObamacareU.S. ambassador to Canada says offer to help Trump transition met with silenceCanada's embassy in Haiti defrauded of $1.7M over 12 yearsHow the stressed brain boosts heart attack risk and what you can do about itFrostbitten refugee will lose fingers, toe after 7-hour trek to cross U.S.-Canada border