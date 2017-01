艳照讹诈和爱情一样古老：高手当属克格勃

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

继几家美国媒体披露俄国掌握特朗普性爱视频后,不仅特朗普本人坚决否认,俄国政府发言人也不屑地表示“我们从来不做这种事”,并称有关文件是无稽之谈。但是法新社(AFP)驻俄国记者把旧事梳理一番后报道说,克格勃在艳照讹诈这个领域其实赫赫有名。

CNN和Buzzfeed等媒体报道说,特朗普2013年在莫斯科一家酒店的房间里被俄国情报人员暗中拍下和几名妓女在一起的视频。尽管有关文件隐去了调查人员和消息来源的姓名,但是CBC驻英国记者星期四报道说,负责调查此事的人的身份昨天被曝光,是一个名叫克里斯多夫.斯蒂尔的英国军情六处(M16)前情报人员。

落入克格勃艳照讹诈陷阱的人

约翰.瓦萨尔是英国海军部的一个下级军官,1954年3月作为英国武官助理被派驻莫斯科。当时无论在英国还是在苏联,同性恋都属于违法行为。瓦萨尔被拍下了和同性发生性关系的照片,从此被迫为苏联收集情报,成为最著名的克格勃英国间谍之一。两年后他被调回国,但继续从海军部窃取机密文件。瓦萨尔在1962年被捕。

全世界所有的情报机构都这么干,我们也不例外。 俄国情报专家、前克格勃官员,米哈伊.柳比莫夫

1963年,英国陆军大臣约翰.普罗夫莫和一个19岁的应召女郎有染,而她同时是苏联驻英国海军武官的情人。没有迹象表明此事对英国国家安全造成损害。但是普罗夫莫如同多年后的克林顿一样,先否认,再承认,酿成重大丑闻。他所属的保守党在次年大选中失去执政地位。

1964年,克格勃情报人员拍下了法国驻莫斯科大使莫里斯.德让和一名苏联女演员做爱的视频。事发后,他立刻被召回法国,后被解雇。

苏联解体、冷战结束后,艳照讹诈并没有随之消失,但主要变成了俄国内部争权夺利和打击政敌的工具。

加拿大安全专家朱诺.卡祖亚。 © Radio-Canada

加拿大情报专家:如果揭出特朗普艳照门的文件是假的,杜撰者应是内行

前加拿大安全情报局官员朱诺.卡祖亚在读过特朗普“艳照门”的文件后说,整件事看起来相当靠谱。如果这是编出来的,那么编故事的人应该非常了解情报界的内情和规则。

这份文件长达35页。美国四大情报机构的负责人在向奥巴马和特朗普分别汇报时,交给他们一份2页的简介。《卫报》星期四报道了这份文件的缘起,以及它是如何逐步被披露的。

在美国首都华盛顿有几家私家调查公司,它们的主要工作是调查政界人士隐藏的信息,但是需要这些信息的顾客是谁,公司常常是不知道的。

最初找人调查特朗普的,据《卫报》报道是他的党内初选对手之一。承办此事的公司因此雇了一个“曾经多年从事对俄反间谍工作的西欧国家退休前情报官员。”现在我们已经知道他就是前军情六处官员斯蒂尔。

调查刚刚开始,共和党的总统候选人初选就结束了。特朗普胜出,那位顾客也就放弃了。但是调查公司居然又从民主党里找到了一个新顾客来接手付费。此人的身份没有被披露,可能是民主党内人士,也可能是某个有钱的民主党支持者。

不关心国家安全的私家侦探不是好退休间谍

去年7月,斯蒂尔把他的调查结果整理成文,交给了公司。作为私家调查员,他的任务本来到此就结束了。但是作为前情报官员,他却放不下这件事。如果他得到的信息属实的话,此事的影响就远远超出了政党斗争,涉及国家安全了。

他因此把调查报告的副本寄给了FBI,希望由他的前同行们进行进一步调查。但是他在被要求提供更多信息后,此事就没了下文。当时FBI正在忙着调查希拉里.克林顿的“电邮门”,并在大选投票前宣布正在调查此案新发现的材料。

斯蒂尔怀疑有人想隐藏他的调查结果。到了10月份,他决定向美国《Mother Jones》的编辑大卫.科恩披露此事。该杂志在10月31日做了报道。FBI拒绝评论。

调查报告转道加拿大

11月18日,国际安全峰会在加拿大东部的哈利法克斯市举行。美国共和党参议院麦凯恩到会。一个“西方国家资深外交官”向他谈起了斯蒂尔的报告。麦凯恩派了一个“信使”前往伦敦,当面向斯蒂尔了解情况。

这位信使在二十四小时内赶回,给麦凯恩看了报告,并建议进行进一步调查以确定真伪。12月8日,麦凯恩和FBI负责人科密单独见面,把斯蒂尔的报告交给了他。他当时似乎并不知道科密早在几个月前就看到这份报告了。

FBI的调查并没有结束,但是却在向奥巴马和特朗普汇报时附上了斯蒂尔报告的简介。接下来此事渐渐失控。Buzzfeed不知从何处弄到了报告全文,并在自己的网站上公布。特朗普很生气,称此事被公开是情报界的污点。

这件事的最新进展是斯蒂尔躲起来了。CBC驻英国记者戴格尔说,他从昨天晚上起不知去向。鉴于过去前克格勃间谍利特维年科在伦敦被暗杀的先例,他有理由担心身份被曝光后自己和家人的安全受到威胁。

(RCI with AFP, The Guardian and CBC)

