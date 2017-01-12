多伦多市议员再次呼吁仿效温哥华向外国人收购房税

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多伦多房价居高不下，市议员吉姆.凯利加尼斯（Jim Karygiannis）重新提出向外国买主征 收购房税的建议。

星期四（1月12日），凯利加尼斯在麦克马斯特大学经济学教授艾里夫.库伯西（ Atif Kubursi）的陪同下召开了一个新闻发布会。他同时写信给安大略省长凯瑟琳.韦恩，要求省政府批准多伦多市像温哥华市一样征收外国人购房税。他提出的税率是5%。

库伯西说，向外国买主征税将会起到遏止炒房的作用。他甚至认为多伦多的外国人购房税也应该是房价的15%。

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温哥华市自2016年8月2日起向外国人征收15%的购房税。但是安大略省政府担心向外国买主收税的做法会降低已被购买的房产的价值。

2016年底的大多地区平均房价为730472加元，比前一年同期上升20%。

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（RCI with CBC）

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