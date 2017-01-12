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一个对低温过敏的人如何生活在加拿大？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 12 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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谁没有遇见过个把对花粉、猫毛、鱼虾或花生酱过敏的人呢？但是玛丽琳.怀特过敏原却是寒冷。更糟的是，她住在加拿大中部的萨斯卡通市，那里的冬天气温可以降到摄氏零下20度以下。

这是一种少见的过敏。怀特在接受CBC记者David Shield采访时说，她不太容易得到别人的同情。反正冬天里抱怨天冷是常事。她告诉别人她对寒冷过敏时，得到的回答常常是“我也是”。

过去三十年来，怀特一直和“寒冷荨麻疹”（cold urticaria）为伴。她最开始注意到自己的过敏症，是发现自己冬天里只要走路去上班，脸就会红肿起来，暴露在外的皮肤会出现发痒的肿块。她如果用冷水洗菜手会红肿发痒，甚至吃一根冰棍嘴唇也会肿。

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怀特出门的时候必须把自己严严实实地包裹起来。 © David Shield/CBC News

因为家人在萨斯卡通，怀特不愿意搬到更暖和的地方去住。她在冬天里尽量不呆在室外，如果必须出门的话，就把自己严严实实地包裹起来。她自我安慰说：“生活中还有更糟糕的事。”

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加拿大过敏症协会主席费舍医生说，对寒冷过敏的大部分人在五年内过敏症状会消失，像怀特这样持续三十年的例子很少见。他还说，寒冷过敏一般情况下并不危险，不知道自己对低温过敏的人跳进冷水里去游泳是发生危险的情况之一。

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（RCI with CBC）

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