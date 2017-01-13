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新的一年：专家支招年轻人如何理财

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 13 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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进入新的一年，很多人都“痛下决心”，要管好自己的钱，不过，对于许多年轻的加拿大人来说，这可不是一个容易的任务。

大城市不但房价上涨，而且租房市场也竞争激烈，全职的工作职位越来越少，而雇主支付的健康福利以及养老金计划似乎也越来越 ”奇缺”。

面对这些挑战，刚踏入社会、正寻求自立的年轻人们往往感到有些不知所措，应该怎么办呢？

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加拿大广播公司的 Jacqueline Hansen 采访了个人理财专家、“金融新学校” （The New School of Finance）的创始人沙农·李·西蒙斯（Shannon Lee Simmons），请她分享自己的一些经验，给年轻人提出一些理财建议。

按时还清信用卡债务

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圣诞节前有调查显示，千禧一代年轻人最喜欢用信用卡，而且付信用卡债务时最拖拖拉拉。

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沙农·李·西蒙斯说，许多年轻人还信用卡时只还信用卡公司允许的最低额度，而信用卡的利息非常高，如果你掉进了这个陷阱，则意味着很快就会债台高筑。

她接着表示，看到朋友们驾驶着漂亮的汽车，或在 Instagram上展示吃的“大餐”，往往让年轻人感到一种社会压力，然而，如果你也一味跟着追风，增加信用卡消费，只能让自己的财务状况变得更糟。

她说，“现金流确实是个问题，你不会一觉醒来，想有的钱都来了，所以，首先要控制住自己信用卡上的开支，按时还清，不要欠债，然后就是制定财务计划，确定自己的重点，比如未来几年是该买汽车，还是买房子等。

确定财务重点

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很多年轻的加拿大人从事的都是兼职或低薪的工作，如果有计划购买一个“大宗”物品，就需要有长远规划，减少开支。

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西蒙斯说，如果你经常买一些高科技“玩具”，又要天天喝拿铁咖啡，钱就会流水般的出去。

关键在于，要确定自己的财务重点项目，把钱花在最值得花的地方，花在对你来说最重要的东西上。

极度节省开支

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© CBC

要实现自己的财务目标，就需要有个预算，节省开支。

在房价高涨的情况下，对于年轻人来说，购置房子是一个遥远的梦，许多人现在都是租房子住。

西蒙斯说，一些城市的租金也是非常昂贵的，要租自己能够负担得起的房子。

还有一招是，如果可能，不妨先在父母的家里住上一段时间，这样可以少付租金或不付租金，在这段时间里可以拼命攒钱。

她说，我就有过这样的经历，我在父母家住了一年，而且控制自己每个星期只花 40加元，那一年我还掉了2万加元的债务。

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她还建议年轻人们进行 “强制储蓄”，每个月都把税后收入的 20% 存起来，用于实现长期的财务目标。

沙农·李·西蒙斯最后表示，一个人的信用记录是非常重要的，这一纪录会影响到你的房屋抵押贷款利率和贷款的额度，要保持好的信用记录，就得按时支付各种账单，而且不要使用信用卡或个人信用贷款的全部额度。

收听

（RCI with Jacqueline Hansen/CBC）

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