加拿大人的药费有望降下来

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大药店零售药品的价格属于世界最贵的行列。现在自由党联邦政府卫生部终于要采取措施解决这个问题了。

加拿大广播公司记者萨瓦Timothy Sawa 和艾伦伍德 Lisa Ellenwood报道说，不要说是外国制药公司的药品价格贵，就是加拿大制药公司生产的药品在新西兰市场的销售价格也要远远低于在加拿大的售价。

新西兰药价真便宜

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

比如，加拿大Apotex制药公司销售的7种常用药品在新西兰的售价只相当于在加拿大售价的11.5%。

拿加拿大Apotex制药公司销售的一种常用降低血压的降压药Amlodipine来说，一位有高血压病情的患者服用Amlodipine降压药来控制血压在加拿大一年要花费130加元，而在新西兰一年只需要花费10加元，相差了13倍。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

再拿加拿大Apotex制药公司销售的常用抗生素药Amoxicillin来说，这个药在新西兰一年的用量只需32加元，而在加拿大要花费2百加元，差了6倍多。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大卫生部长菲尔珀特承诺药费改革 © CBC

加拿大药价第二贵

从总体上来说，加拿大是世界上药费第二贵的国家，排在药费世界第一贵的美国之后。

加拿大不列颠哥伦比亚大学UBC研究健康经济问题的教授Steve Morgan指出，加拿大人支付的药费太高了，他们很不喜欢这种在药费上被盘剥的郁闷感觉，很不喜欢联邦政府和省政府在高药费问题上的不作为。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦卫生部长简.菲尔珀特Jane Philpott在接受加拿大广播公司 the fifth estate记者采访时承认，加拿大药费太贵的问题很不公平，联邦政府决心要采取措施解决这个问题；加拿大人将会看到联邦政府降低药费的举措每年会节省几十亿加元的费用。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

简.菲尔珀特说她在从政前当过30年的家庭医生，对加拿大的药费之贵有第一手的了解，早就知道这是一个必须解决的问题。

多伦多医生Nav Persaud的一些病人就买不起药 © CBC

加拿大要修改法规

联邦卫生部长简.菲尔珀特说，在制药公司不自愿降低药品价格的情况下，她准备采取的措施之一是更改目前的法规迫使制药公司降低其在加拿大市场销售药品的价格，让药品价格降低到新西兰的水平。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

简.菲尔珀特解释说，加拿大目前的法规是，只要药品价格不超过7个国家的平均水平则联邦政府就不会采取干预行动；但问题是这7个国家中包括了世界上药品价格最贵的国家美国，却没有包括世界上药品价格最便宜国家之一的新西兰。

简.菲尔珀特的建议是重新审定这7个国家的名单，用新西兰取代美国、作为药品平均价格参考名单上的国家。

但专家们指出，要从根本上降低药费的治本改革应该是实行全国性的公费药品体系，加拿大是世界上实行公费医疗制度的发达国家中唯一一个没有同时实行公费药品制度的国家；新西兰正是因为实行了全国性的公费药品制度，所以可以以国家的名义与制药公司谈判药品价格。

关键是公费药品体系

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 新西兰药品统一购买机构负责人Nigel Murray © CBC

新西兰政府在25年前成立了一个独立的政府机构PHARMAC，专门负责与各大制药公司谈判进入新西兰市场的药品价格。Nigel Murray是PHARMAC的董事会成员，他认为新西兰依靠负责全国药品采购的PHARMAC与世界主要制药公司打交道谈判价格，是确保新西兰公费医疗体系不但能够提供免费医疗、而且能够提供免费药品的关键。

由于有国家垄断经营的实力，新西兰的PHARMAC能够拿到大幅度折扣后的药价，最高的折扣甚至高达99%，差不多等于是白给。

在新西兰，不论医生开的处方药品有多贵，病人只需付相当于5加元的处方费就可以拿到药品。

而加拿大医学协会学报上发表的研究报告显示，现在加拿大全国有3百多万人拿到医生处方后买不起药。

没有十全十美的事情

不过，世界上没有十全十美的事情。新西兰强调最低价格购买药品的另一面是，一些最新的药品不在新西兰公费药品名单上；新西兰在西方发达国家中是提供新药最慢的几个国家中的一个。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada