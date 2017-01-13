美国奶业要特朗普关注加拿大贸易保护政策

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加拿大政府实行的保护本国奶牛农场行业的政策一直是加拿大和美国贸易中一个带刺的问题。

特朗普上台前多次表示要重谈北美自由贸易协议 © Evan Vucci/Associated Press

加拿大新闻社报道说，在特朗普即将宣誓就任美国总统的时候，代表美国奶牛业的4个利益集团要求特朗普关注加拿大联邦和省两级政府实行的财政补贴本国奶牛业的政策，指责加拿大政府的这种做法是在干预公平竞争的市场机制。

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不过有讽刺意味的是，特朗普本人就是贸易保护主义者，多次表示他上台后会重新谈判、甚至是撕毁加拿大、美国和墨西哥的北美自由贸易协议NAFTA。而这些美国奶牛业利益集团提出的要求特朗普介入的理由正是加拿大搞贸易保护主义，鼓励本国奶制品工业以低于加拿大市场价格的低价购买本国牛奶；再加上高关税和行政性限制措施，这些导致正常情况下应该能够以价格优势进入加拿大市场的美国牛奶被挡在加拿大国门之外，这种做法违反了北美自由贸易协议。

如果特朗普政府在与加拿大的贸易问题上采取强硬立场，则加拿大软木、牛肉、啤酒、酒精饮料、汽车整车和零配件，出口美国市场会遇到很大的阻力。

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