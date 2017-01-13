麦当劳在加拿大一些分店试行全天供早餐

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许多人喜欢麦当劳的早餐，吃个蛋肉三明治、炸薯饼，再来一杯咖啡，很是惬意。还有许多人不满足于只有上午11点钟之前才能吃麦当劳早餐，他们想中午、下午、甚至晚上都可以享用麦当劳的早餐。

不少加拿大人喜欢麦当劳的早餐 © McDonald’s with CBC

加拿大广播公司报道说，喜欢麦当劳早餐的加拿大人的好消息来了。麦当劳加拿大分公司宣布，在加拿大几个城市的17个麦当劳分店开始试行全天提供早餐。

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这些参加全天早餐服务试点的麦当劳分店在安大略省多伦多的远郊区Ajax/Whitby地区有8家分店，多伦多近郊区Mississauga有2家分店，安大略省的Bramalea地区有1家分店，魁北克省的蒙特利尔市有3家分店，不列颠哥伦比亚省的Langley地区有2家分店，Coquitlam地区有1家分店。

麦当劳进入加拿大市场50年来已经在加拿大全国各地开设了1400家分店。

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麦当劳从2015年10月份开始陆续在美国市场推出全天提供早餐的服务，市场反应不错。

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