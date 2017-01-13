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加拿大魁省一家人分享 6千万加元彩票大奖

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 13 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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今年新年之际在一个加油站随意买的一张彩票，给加拿大魁北克省的一家人带来了超级好运。

加拿大广播公司报道说，新年那天，Annie Roy 和丈夫Gilles Leprohon 开车去探望父母，父母住在位于蒙特利尔市东部约50公里处的 Rouville，中途两个人停下来加油。。

这家人一直有在全家聚会前大家合买彩票的传统，加油的时候 Annie Roy 给父母打了个电话，问要不要买张集体彩票。

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她说，“我妈妈说，当然了，买吧！”，于是 Annie Roy 买了张20人均分的 Lotto Max 集体彩票。

一个星期后，这家人发现这张彩票中了 Lotto Max 的 6千万加元头奖!

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报道说，这一家大大小小总共是三代 26口人，但除了全家分享外，他们还决定在大奖中拿出 3百万加元分给一对夫妇，因为这对夫妇是他们多年来的好朋友，而且每年都参加他们的集体彩票，只有今年没参加。

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Lotto Max 彩票5加元一张，中奖的机率是 1/2860万。

（RCI with CBC）

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