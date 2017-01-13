加拿大财政部长与经济学家会晤，探讨经济前景

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星期五（1月13日），加拿大财政部长比尔·莫尔诺 （Bill Morneau）与私营领域的一些经济学家进行会晤，为下一个财政预算征求意见。

加拿大广播公司转载加通社的报道说，莫尔诺在多伦多市与一些经济领域的专家见面，这是加拿大联邦财政部长在公布预算前的常规做法。

报道说，他们议程上的问题之一，是唐纳德·特朗普 （Donald Trump）上任对加拿大经济会有哪些影响，特朗普将在下周正式上任。

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加拿大帝国商业银行CIBC的首席经济学家艾未瑞·申福德（Avery Shenfeld）认为，自去年秋季以来，加拿大的经济前景有所改善，但这一评估并不包括特朗普会对加拿大产生的潜在影响，特朗普承诺实行的经济政策中包括削减公司税等。

加拿大咨议局 – The Conference Board of Canada 的首席经济学家克雷格·亚历山大（Craig Alexander）表示，特朗普的承诺带来了很多不确定性，加拿大在制定今年的财政预算时，需要谨慎。

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（RCI with CBC, CP）

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