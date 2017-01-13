华人母子失踪近三年：蒙特利尔南岸警方重新开始调查李健萍案

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加拿大魁北克省Longueuil市警方重新开始调查当地华人居民李建萍和儿子吕晓峰失踪的案件。星期四（1月12日），警察在她家附近的一个十字路口设了一个临时站点，向居民分发印有母子二人照片和特征的传单，并悬赏2万加元，鼓励知情者提供信息。奖金由蒙特利尔市的阳光青少年中心（Sun Youth）捐赠。

2014年4月30日，时年42岁的李健萍和半岁的儿子离奇失踪。她的手袋、钱包、身份证件等个人物品和婴儿车都留在家里。她丈夫吕宏辉当晚10点报警。他表示早上离家时母子俩还在。除了失踪的小儿子外，夫妇俩还有一儿一女。

警方发言人说，吕宏辉最近同意接受测谎，但是他的一个“身边人”拒绝了。警察没有透露此人的身份。警方已经对一百多条线索进行了调查，盘问过118个住在附近的居民，收录了一百多份证词。

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警方特意制作了一个中文视频，呼吁公众提供线索。电话号码除911外还可拨打450-463-7211。

（RCI with CBC）

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