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安省电费，碳税，富豪直升机：巡访全国的特鲁多屡遭质问

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 13 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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如果只看电视画面的话，加拿大总理特鲁多星期四（1月12日）开始的全国巡回访问很像是又要开始大选了：和选民亲切交谈、握手、拍照，以及发表讲话时身后必备的人墙背景。但只要听一听人们提出的问题就会明白，当家一年后，找上门来的人绝大多数不是来鼓掌的。

星期五上午在安大略省彼得伯勒市政厅，一个名叫凯西.卡图拉的女士带着哭腔高声质问特鲁多：她每个月的电费超过1000加元，叫她怎么能额外再交碳税？
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到场的民众都很珍惜这个当面向总理提问的机会。他们的质疑，从饮用水污染到残疾老兵福利，大多和自己的切身利益直接相关。但是自特鲁多动身起就一直如影随形的一个问题是关于他的圣诞假期的。特鲁多一家圣诞节度假时坐了伊斯兰教伊斯玛仪派最高精神领袖阿迦汗四世的私人直升机，是加拿大全国媒体星期五的热门话题。

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今年已经80岁的阿迦汗四世从特鲁多的童年时期起就是他家的好友。在老特鲁多的葬礼上，阿迦汗四世和前古巴领导人卡斯特罗一样，也是享有扶棺殊荣的外国来宾。圣诞节期间，特鲁多一家在巴哈马群岛度假，去的就是阿迦汗四世在那里的私人岛屿贝尔岛。他们先是坐加拿大政府专机“挑战者”到达巴拿马首都拿骚，然后坐阿迦汗的直升机去贝尔岛。和他们同行的还有纽芬兰省的自由党议员西姆斯.奥里根和自由党主席安娜.盖尼以及他们各自的配偶。

WPA Pool - Toby Melville/Getty Images

阿迦汗四世。WPA Pool – Toby Melville/Getty Images

关于这次度假的信息都是反对党和媒体一点点逼出来的。总理办公室对此一直顾左右而言他，直到上个星期《国民邮报》查出并披露他的度假地和东道主，仍然不肯公开更多细节。本周三，总理办终于证实奥里根和盖尼随行的事。本周四，加拿大军方证实特鲁多为2016年12月26日使用“挑战者”专机去拿骚交费4895.94加元。

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按照加拿大政府有关规定，总理一家假日出游也要坐政府专机以保障安全，但须按经济舱标准付费，差价用公款补上。特鲁多付的这笔钱包括他们夫妇，三个孩子和一个保姆的旅行费用。

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CP

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是否造成利益冲突？

特鲁多在回答有关这次旅行的问题时明显不自在。阿迦汗四世不仅是全球1500万伊斯玛仪派穆斯林的伊玛目，也是庞大的阿迦汗发展网络（AKDN）的掌门人和全球最富有的王室成员之一。AKDN和加拿大的密切关系可以追溯到几十年前，它的一些项目受到加拿大政府资助，同时是在加拿大外交部注册的游说团体。

反对党议员已经写信给议会道德专员玛丽.道森，要求她对特鲁多是否违反加拿大的“利益冲突法”进行调查。特鲁多则表示，他期待着和道德准则专员讨论此事，但是并不认为这次私人假期违反了有关法律。

加拿大利益冲突法第12条规定：除非是公务需要，情况特殊或获得道德专员事先批准，政府部长及其工作人员和家属不得接受乘坐非商用或私人飞机的旅行。特鲁多为自由党制定的“公开负责政府规定”也对本党议员和部长有类似的要求。

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《责任报》评论员玛侬.科奈列认为，特鲁多和他的家庭有一些老朋友，这本来无可厚非。但是如果这些朋友有钱有势，身为总理的特鲁多就不能再像过去那样和他们相处。如果他们和政府有往来的话，总理必须和他们保持一定距离，不管他喜欢不喜欢。

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（RCI avec CBC, Globe and Mail et Le Devoir）

相关报道：总理拖儿带女出行该谁出钱？

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