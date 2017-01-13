涉嫌杀害8名老人的安省护士被指控加害另外6人

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被指控8项一级谋杀罪的前安大略省护士韦特劳弗 (Elizabeth Wettlaufer) 被指控伤害另外6名老人。安省警方星期五（1月13日）指控她4项谋杀未遂和2项严重攻击他人的罪名。这意味着，在韦特劳弗供职于不同养老院的年代里，除了八名老人死亡外，警方还掌握了她加害另外6人的足以起诉的证据。

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星期五，49岁的韦特劳弗短暂出庭，等候在那里的死者家属第一次见到她本人。死者之一的女儿苏珊.霍维斯说，想到自己的父亲死前经历的一切，想到他曾经无法呼救，无人理会，躺在床上任人宰割，而她现在却对眼前“这个人”什么也无法说，无法做，她就心如刀绞。

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韦特劳弗的新罪名所涉及的事件发生在三个养老院，时间在2007年6月到2016年8月之间。她被指控：

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在2008年9月到12月期间企图谋杀57岁的Wayne Hedges，

在2008年1月到2009年12月期间企图谋杀63岁的Michael Priddle，

在2015年9月企图谋杀77岁的Sandra Towler，

在2016年8月企图谋杀68岁的Beverly Bertram，

在2007年6月到12月期间严重伤害87岁的Clotilde Adriano和90岁的Albina Demedeiros。

韦特劳弗被指控为这六名老人注射胰岛素。由于新的罪名，此案开庭被推迟到2月15日。

（RCI with CBC）

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