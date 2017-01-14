俄国在北极步步逼近，加拿大应该如何应对？

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俄国最近一段时间经常占据国际时事的头条：俄国黑客袭击是否影响了美国大选，俄国军队在叙利亚的行动，等等。但是俄国2016年在北极地区稳步推进，越来越逼近加拿大领土，却往往被人们忽略了。

2016年，俄国的北极战略包括翻新军事基地，修建新的飞机场和外港。另外，去年6月份，俄国建造的“北极号”核动力破冰船在圣彼得堡下水了。据称这是全世界最大、最强的核动力破冰船。同一个月，俄国还有一艘柴电动力的军用破冰船“伊利亚.穆罗梅茨号”下水。

卡尔加里大学政治学系的北极专家罗伯.惠伯特在接受CBC记者Alex Brockman采访时说，加拿大人应该对俄国在北极地区的活动提高警惕。“我们不应该忘记历史。一个使用武力来改变边界、达到政治目的的国家，如果你没有能力把它打回去，它是不会自己改变行为方式的。”

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惠伯特认为，俄国在北极地区的活动和它最近几年来支持叙利亚阿萨德政府，吞并克里米亚以及支持乌克兰分离势力的做法是相似的。“我们必须有和北约盟国一道把它打回去的实力，让它明白在北极不可以像在别的地方那样横冲直撞。”

目前加拿大尽管有增加北极舰船的计划，但是新的重型破冰船要到2020年以后才能下水。

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曾经担任在北约最高指挥官的美国退役海军司令詹姆斯.斯塔弗里蒂斯说，如果北极地区真的发生军事冲突，加拿大和北约盟国恐怕占不了上风。

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他说，加拿大和北约盟国总是怕伤了和气，这没什么不好。但是对俄国在北极地区的“全方位逼近”，我们不能视而不见。他和惠伯特一样，也提醒加拿大不要忘了历史。能寻求共同发展当然好，但是同时也应该加强加拿大在北方的侦察能力，建造更多的破冰船。“不是以挑衅的方式，但是要让我们的俄国同行明白我们在北极的投入。”

加拿大外交部在回应CBC的采访要求时表示，对俄国在北方的活动，加拿大政府目前的计划是保持对话渠道的畅通，坚决维护加拿大的领土主权。

并不是所有的分析人士都认为加拿大应该积极备战。卡尔顿大学的安全、情报与防务研究中心的负责人安德丽娅.夏隆就认为，在可预见的将来，加拿大不太可能在北极或为北极与俄国发生军事冲突，这种可能性被夸大了。因为俄国在北极开战对自己没好处，它必须和加拿大和平共处。

她认为，北极委员会和过去几年来的多国合作项目才是发展北极正常关系的有效途径。

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（RCI with CBC）

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