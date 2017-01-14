Facebook 新闻媒体项目 – The Facebook Journalism Project

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Facebook和微信等社交媒体现在真成媒体了，而且是超级媒体。他们是主宰着内容分发平台。Facebook在周三，11号通过其博客向外界展示了新闻媒体项目计划，The Facebook Journalism Project。

这个计划细节由Facebook的产品主管，费德吉.西莫 （ Fidji Simo）在博客中发布。

费德吉.西莫说，这个庞大的新闻项目计划由三个方面组成。

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1、与新闻机构合作开发新产品

2、为新闻工作者提供媒体培训和工具

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3、为所有人提供媒体培训和工具

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加强和媒体机构的合作

费德吉提到，Facebook将开发新的新闻叙述模式。其中一个令媒体机构感兴趣的模式就是“新闻包”，及将相关新闻打包在一起呈现，以提供较全面内容，方便大众浏览。读者可以从他们喜欢的新闻媒体那里同时看到多个报道同时呈现。

社交媒体广泛采用不断刷新的信息流方式，对于很多新闻机构而言这可不是什么好事。他们的报道很容易会被淹没在参差不齐的海量信息里。“新闻包”或许是一个折中的解决办法。

同时Facebook还希望加强支持本地新闻。负责本地新闻的社区报纸曾经是北美社区信息“圣地”，现在在社交媒体的压力下，纷纷关门大吉。Facebook看到了本地新闻的空间。同时他们认为社区和地方新闻是培养专业新闻主义的土壤。

另外费德吉表示Facebook将开发新的内容商业模式并与其他新闻媒体举行黑客马拉松培养技术人才。

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为新闻工作者提供培训和工具

在谈到Facebook的新闻计划将为新闻工作者提供的培训和工具时，费德吉说，除了Facebook新闻人员网络学习培训课程之外，Facebook宣布将其收购的社交媒体趋势跟踪公司CrowdTangle的服务免费。这样媒体工作者就能够使用社交媒体趋势工具，有目的地提供流行内容。

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同时Facebook宣布将在媒体自己脸书页面上直播的功能进一步开放给除了页面管理员之外的页面“内容贡献者”。

社交媒体内容来自每个人

Facebook作为一个巨无霸社交媒体，他的眼光和野心当然不局限于这些新闻和媒体机构。Facebook眼中实际的信息-媒体内容提供者是所有的用户。

Facebook表示还将为所有的用户提供新闻选择和辨别的培训和工具。并继续采取措施打击假新闻。

媒体内容是网络上粘性最大的东西，它消耗了人们大部分的注意力。社交媒体有天然的流量优势，但是缺乏有粘性的内容。

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一方面是式微传统媒体机构手里还握有一点最后的内容优势，另一方面是社交媒体扼住了流量入口的咽喉。内容和流量入口就这样走在了一起，无论这种合作是自愿还是被迫的。

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